El aeropuerto de Ibiza bate récord histórico de pasajeros en agosto

El aeropuerto de Ibiza alcanzó en agosto un récord histórico de pasajeros dentro de la red de Aena, en un mes en el que el tráfico aéreo en España volvió a marcar máximos.

Según los datos publicados este viernes por el gestor aeroportuario, los aeropuertos españoles registraron en agosto 33,32 millones de pasajeros, un 3,8% más que en el mismo mes de 2024. También se gestionaron 262.001 movimientos de aeronaves (+3,1%) y 110.076 toneladas de mercancía (+5,4%).

En el caso de Ibiza, el aeropuerto superó sus cifras históricas tanto en número de viajeros como en operaciones, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país en plena temporada alta. Durante el mes pasado se contabilizaron 12.967 aterrizajes y despegues, un 2,2% más que en agosto del año pasado.

A nivel estatal, los aeropuertos que más pasajeros concentraron fueron Madrid-Barajas (6,24 millones, +2,8%), Barcelona-El Prat (5,67 millones, +4,8%), Palma de Mallorca (4,7 millones, +2,4%), Málaga-Costa del Sol (2,86 millones, +7,9%) y Alicante-Elche (2,09 millones, +6,9%).

El de Ibiza se situó entre los diez aeropuertos de la red de Aena que lograron en agosto su mejor dato histórico de viajeros, junto a Madrid, Barcelona, Palma, Valencia, Lanzarote, Menorca, Tenerife Norte, Melilla y La Gomera.

En el acumulado de enero a agosto de 2025, los aeropuertos españoles han recibido 216,7 millones de pasajeros, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior.