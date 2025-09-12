Eventos
Adlib Ibiza: vuelve a la feria de la moda Momad
Las firmas Ibiza Stones, Piluca Bayarri, Tony Bonet y Vintage Ibiza han expuesto las innovaciones en sus colecciones de este año
La marca de moda artesanal Adlib Ibiza regresa a la feria Momad, una cita de referencia en el sector que apuesta por firmas nuevas y consolidadas. El evento inició el pasado jueves y durará hasta el día de hoy, en Ifema. Este año, cuentan con la colaboración del Consell Insular, que tiene un espacio propio en el que exhibir las piezas de los diseñadores adheridos a la marca, mientras que Ibiza Stones, Piluca Bayarri, Tony Bonet y Vintage Ibiza cuentan con sus propios espacios donde exponer sus colecciones.
La firma creada por Catalina Kim, Ibiza Stones, destaca por su fusión rockera glam, con elementos predominantes como el color blanco, negro, decorados con pedrería y tachuelas, unas prendas exclusivas confeccionadas en la isla. Por su parte, Piluca Bayarri , vuelve a Momad con una colección con nuevos estampados inspirados en las playas de Ibiza, fabricado artesanalmente.
El diseñador Tony Bonet, que ha sido distinguido con la Medalla de Oro del Consell de Ibiza (2021) y el premio Ramón Lull (2025), mantiene un equilibrio entre el respeto a los orígenes de Adlib y la incorporación de nuevas tendencias, con especial atención a su línea nupcial. Por otra lado, la firma Vintage Ibiza, fundada por Alberto Serra Ramírez y José Antonio Marí Shcroder, celebra su décimo aniversario en la pasarela, con diseños de fibras naturales y tejidos vaporosos, su nueva colección incluye un amplio abanico de colores, que abarca tanto moda femenina como masculina.
La participación en Momad, Adlib Ibiza ha consolidado un sello de la moda ibicenca, con prendas, joyas y complementos hechos con tejidos naturales y sostenibles, entendiendo el vestir como un símbolo de identidad.
