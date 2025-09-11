El yate Tosun navega por Ibiza: su dueño compró la mansión que Michael Jackson quiso alquilar

El yate Tosum, de 40 metros de eslora y que destaca por su diseño vanguardista, navega estos días por aguas de Ibiza. Construido en 2022 por el astillero italiano Benetti, esta embarcación pertenece a la galardonada línea Oasis 40M, famosa por su estilo contemporáneo.

Entre los espacios más destacados del yate se encuentra su exclusivo beach club con piscina infinita y terrazas laterales abatibles, una innovación que permite a los pasajeros disfrutar del mar casi al nivel del agua. En la cubierta superior, el sundeck ofrece jacuzzi, barbacoa, solárium y áreas lounge para el máximo relax.

El interior no se queda atrás: amplios salones, materiales nobles y una distribución que incluye spa, zona de masajes y comedor principal de estilo contemporáneo. El Tosun puede alojar a 11 invitados en cinco cabinas con una tripulación total de hasta 9 personas en camarotes separados.

El valor estimado del barco asciende a 20 millones de dólares, con un coste operativo anual que ronda los dos millones, incluyendo mantenimiento, tripulación, combustible y atraques.

Propietario: un empresario de la salud

Detrás del Tosun se encuentra Osman Ertosun, empresario del sector salud y fundador de la compañía Excelcare, especializada en servicios de atención médica y cuidado residencial en el Reino Unido.

Como dato curioso, Ertosun posee Foxbury Manor, una mansión impresionante en Kent, cerca de Londres, con extensos terrenos, bolera, espacios de ocio, seguridad reforzada y múltiples suites, una decorada con temática de Star Wars para los hijos de Michael Jackson. Y es que el cantante había elegido esa mansión para vivir durante su gira europea, pero finalmente ese plan nunca se materializó.

Reconocimiento internacional

Este superyate no solo es una maravilla de la ingeniería y el diseño, sino que también representa una nueva forma de vivir el mar: cercana, lujosa y funcional. Como parte de la serie Oasis 40M, se une a un selecto grupo de yates que han sido reconocidos por su innovación y estilo, con premios como el World Superyacht Award ya en su cartera.