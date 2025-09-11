Salud empezará a vacunar contra la gripe a los escolares de 47 colegios de Ibiza y Formentera el 6 de octubre

La conselleria de Salud, a través de la dirección general de Salud Pública y en coordinación con el Servei de Salut, pondrá en marcha el próximo 6 de octubre la campaña de vacunación escolar contra la gripe. Por primera vez se extenderá a todos los colegios de Baleares, un total de 353 centros educativos. En Ibiza y Formentera la medida alcanzará a 43 colegios de la mayor de las Pitiusas y 4 de la menor, sumando 47 centros en los que se administrará la vacuna al alumnado.

La campaña, que se prolongará hasta el 7 de noviembre, está dirigida a unos 28.000 menores en el conjunto del archipiélago, concretamente los niños y niñas nacidos en 2020, 2021 y 2022, que actualmente cursan el segundo ciclo de educación Infantil. El objetivo es incrementar la cobertura de vacunación en este grupo de edad, considerado especialmente vulnerable frente al virus gripal.

Cómo se vacunará en Ibiza y Formentera

En las Pitiusas, como en el resto de islas, serán equipos móviles de enfermería de Atención Primaria los encargados de acudir a los centros escolares. Estos equipos estarán formados por dos enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), personal administrativo y un conductor. Cada visita se organizará en coordinación con los colegios para que los menores puedan recibir la vacuna durante el horario lectivo, sin necesidad de que las familias tengan que desplazarse.

La pauta de vacunación es de una sola dosis. En el caso de los más pequeños, de 6 a 23 meses, se administrará la vacuna intramuscular en sus centros de salud. Para los escolares de 4 y 5 años, que son el grueso de la campaña, se aplicará una vacuna intranasal, más sencilla y cómoda para los niños y más ágil para el personal sanitario.

Además, las enfermeras acudirán provistas de un botiquín con material para atender posibles reacciones adversas y permanecerán en el colegio al menos media hora después de vacunar al último alumno, con el fin de garantizar la seguridad del proceso.

Por qué vacunar a los más pequeños

La conselleria de Salud insiste en que la gripe no debe considerarse una enfermedad leve en la infancia. Aunque la letalidad entre los menores de 15 años es baja, el 95% de los fallecimientos infantiles por gripe en España corresponden a menores de 5 años. Además, esta franja de edad presenta la segunda tasa más alta de hospitalización e ingresos en UCI por gripe, solo por detrás de las personas mayores.

Las complicaciones pueden ser graves: desde neumonías hasta crisis asmáticas, bronquitis o infecciones de oído. Y más allá de la salud individual, los pequeños suelen ser los principales transmisores del virus en su entorno, contagiando a sus familias y, especialmente, a los colectivos más vulnerables, como personas mayores o pacientes con patologías crónicas. Por todo ello, la vacunación infantil tiene un doble efecto: protege al niño y actúa como barrera para frenar la propagación del virus.

Un plan que se amplía tras un piloto exitoso

La extensión de la campaña a todos los colegios de las islas se apoya en los resultados del plan piloto realizado en la temporada 2024-2025. En esa primera experiencia participaron 24 centros escolares públicos, concertados y privados, en los que se vacunó a 2.816 menores. De ellos, recibieron la inmunización 1.217 niños, lo que supuso una cobertura del 43,2% de la población diana.

Esta cifra fue más del doble de la alcanzada entre la población infantil de la misma edad que no formaba parte del programa escolar, donde la cobertura fue de apenas un 21,7%. Es decir, llevar la vacuna a las aulas resultó clave para que más familias aceptaran la inmunización de sus hijos.

Con estos antecedentes, la conselleria confía en que la campaña de este otoño pueda elevar aún más la protección en los menores de 5 años, un grupo en el que la vacunación contra la gripe todavía es baja en comparación con otros colectivos diana, como los mayores de 60 años o los pacientes con enfermedades crónicas.

Fechas y cifras clave

Inicio de la campaña: 6 de octubre de 2025.

6 de octubre de 2025. Fin previsto: 7 de noviembre de 2025.

7 de noviembre de 2025. Colegios en Ibiza: 43.

43. Colegios en Formentera: 4.

4. Total en Baleares: 353.

353. Población diana: niños y niñas nacidos en 2020, 2021 y 2022 (segundo ciclo de Infantil).

niños y niñas nacidos en 2020, 2021 y 2022 (segundo ciclo de Infantil). Dosis: una por niño; intramuscular en menores de 2 años e intranasal para el resto.

Una campaña con respaldo político

La consellera de Salud, Manuela García, presentó la iniciativa acompañada del conseller de Educación, Antoni Vera, y de la directora general de Salud Pública, Elena Esteban. García subraya que la decisión de ampliar la campaña responde a la buena acogida del plan piloto y a la necesidad de aumentar las coberturas vacunales en la infancia: “Vacunar en las escuelas es una forma de llegar más y mejor a las familias, con todas las garantías de seguridad y con un beneficio indudable para la salud pública”.

El Govern balear confía en que esta campaña marque un antes y un después en la prevención de la gripe entre los más pequeños. Con los colegios de Ibiza y Formentera ya preparados para recibir a los equipos móviles, las Pitiusas serán protagonistas de una estrategia que busca blindar a los menores y a toda la comunidad frente al virus estacional.