Turismo en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»

Los viajes organizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que llegaron a jugar un papel clave para mantener puestos de trabajo y cierta actividad complementaria en la bahía de Portmany y es Canar hasta hace una década, van camino de convertirse en una oferta anecdótica en Ibiza. Solo dos cadenas hoteleras participan en este programa de turismo activo, Azuline e Invisa, en una apuesta que ya dan por descontado que no les va a reportar beneficios económicos.

«El Imserso no sale rentable porque, para no perder dinero, hay que llegar a una ocupación mínima del 90%», admite el director comercial de Azuline Hotels, Christian Weitzel. Llegar a esas cifras para cuadrar las cuentas, en plena temporada baja, no está, ni de lejos, garantizado.

Así y todo, la compañía participa en la nueva campaña con sus hoteles Bergantín y Mar Amantis, ambos en la bahía de Portmany. En esta modalidad de viajes a la costa, el Estado paga una subvención de 26 euros al día por cada viajero, en un intento de compensar los bajos precios de los paquetes vacacionales con todo incluido.

Sin contar el viaje a Ibiza, que sale por 83 o 60 euros con el Imserso, alojarse durante nueve noches en el hotel cuesta 270,52 euros, que se reducen a 224,36 si se opta por la variante con dos días menos. Además, el cliente tiene que pagar un plus de 100 euros si se disfruta de estas vacaciones en los meses de octubre, mayo o junio, que ya se consideran dentro de la temporada alta.

En el caso de Azuline Hotels, abrirán sus dos hoteles para la campaña de turismo subvencionado entre noviembre y principios de diciembre y de febrero a mayo, para después empalmar con la temporada convencional. Weitzel subraya que las ayudas deberían incrementarse para mantener la calidad que deben garantizar los establecimientos y asegurar la viabilidad del programa.

«Hay que tener en cuenta que el cliente del Imserso es un viajero experimentado y pide los mismos servicios que cualquier otro turista. Con lo que paga el Estado, es muy difícil ofrecerles un producto que cumpla con sus expectativas», incide. La habitación, pensión completa y bebidas no son el único servicio que reciben los clientes. Dado que el objetivo principal del Imserso es fomentar el envejecimiento activo, el hotel también se encarga de un programa de animación diaria para entretener e invitar a los mayores a participar en las actividades.

Estrategia

Con tan poco margen, y con la única esperanza de perder dinero, ¿porqué siguen sumándose a la campaña del Imserso? «Nos anima que así no tenemos que cerrar los hoteles durante seis meses, tanto por el mantenimiento de los edificios como para dar una salida al personal que esté interesado en trabajar más meses», subraya Weitzel.

Invisa Hoteles abre esta temporada el Figueral Resort para el Imserso, según ha avanzado el Ministerio de Derechos Sociales. No obstante, desde la cadena ayer se informó de que aún no han cerrado todos los detalles de la campaña. De esta manera, los potenciales turistas del Imserso pierden oferta en la isla, ya que el año pasado se adhirieron cuatro hoteles, tres de ellos de Invisa.

La tendencia a la baja es una constante en los últimos años. En 2018-2019, antes de la irrupción del covid, siete hoteles de Ibiza colaboraron con el Imserso, pero en los años anteriores era habitual que pasaran de la decena. En 2006-2007, llegaron a abrir puertas un total de 13.

Para la presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Maria Costa, existen otros factores que han lastrado el desarrollo del Imserso en Ibiza. Por una parte, la escasa conectividad aérea fuera de temporada no favorece que los turistas puedan disponer de tantos paquetes como en otros destinos.

Por otra, no todos los establecimientos están preparados y disponen de equipo suficiente para abrir tantos meses al año. Por último, Costa también apunta que muchos de estos usuarios buscan destinos con más actividad: «En invierno la oferta complementaria baja mucho, igual que la restauración y el ocio. También tenemos al lado una isla como Mallorca, que no es tan estacional, dispone de más oferta complementaria y turismo interior, con lo que mucha gente se decanta por ella».