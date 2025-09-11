«Regalar és un art», es el lema de la novena edición de la Feria de Arte de Ibiza, o Ibiza Art Fair, que se inaugurará mañana a las 19 horas en la sala de exposiciones de Es Polvorí, con 45 artistas procedentes de 19 países, y más de un centenar de obras con diferentes técnicas, desde óleo y acrílico hasta litografías, piezas en resina, esculturas o fotografías. La feria ha sido presentada esta mañana por la concejala de Cultura de Ibiza, Carmen Domínguez, junto a la directora del Arxiu, Fanny Tur, y la comisaria de la iniciativa, Adriana Peterova.

Un regalo de arte en el corazón de Dalt Vila

El certamen tiene como objetivo fomentar el arte como regalo y acercar la creación artística a la ciudadanía. Carmen Domínguez ha destacado que esta feria «es un punto de encuentro para el arte y los artistas. Desde el Ayuntamiento queremos dar apoyo a estas iniciativas que contribuyen a hacer de Ibiza un referente cultural». Gracias a la ampliación del espacio con nuevos muros, la exposición ofrece una muestra de más de cien obras, desde piezas de pequeño formato hasta grandes creaciones. La entrada será gratuita, con un horario de martes a viernes, de 18 a 20 horas, y sábados y domingos de 11 horas a 13.30 horas hasta el 1 de octubre.

La concejala de Cultura ha expresado su alegría por poder retomar la iniciativa en esta sala recuperada. «Esta es una exposición impactante, como podrán ver, y creo que todo el que visite la sala encontrará una pieza que diga: me la quedaría», ha añadido Domínguez. Además, destacó la coincidencia de la Feria con la Nit del Patrimoni, que tendrá lugar este sábado y permitirá que el público pueda disfrutar de una jornada de arte y música durante todo el fin de semana. «Es significativo que estas dos propuestas coincidan, será una cita que abrirá las puertas a nuestro legado histórico y convertirá Ibiza en un espacio de arte, memoria y futuro», ha concluido Domínguez.

Por último, Fanny Tur puso en valor el espacio de Es Polvorí como lugar idóneo para acoger este tipo de iniciativas, que conectan con el público y refuerzan el papel que tiene este equipamiento como centro cultural.

Aproximadamente el 60 por ciento de los artistas que participan en esta muestra son residentes en la isla, mientras que el 40 por ciento restantes son internacionales, provenientes de Estados Unidos, Asia, Sudamérica o Australia. «Tenemos desde piezas pequeñas hasta muy grandes, estamos a la espera de recibir dos esculturas», ha explicado Peterova.