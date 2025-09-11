El ministro Óscar Puente denuncia la situación del transporte público en Ibiza con fotos de un bus quemado y un sofá en una parada

El ministro de Transportes, Óscar Puente, exhibió imágenes que ilustraban el deterioro del transporte público en la isla en el pleno del Congreso de los Diputados de ayer durante una comparecencia en respuesta al diputado del PP José Vicente Marí Bosó.

“Presentaron un autobús como nuevo y resultó ser uno rechazado en Madrid por contaminante. ¿Qué pasó? Que se quemó en plena calle”, señaló el ministro, mostrando la fotografía del vehículo incendiado.

Puente también criticó el estado de las paradas de autobús, poniendo como ejemplo la situada en la rotonda de los Cazadores, en la carretera de Ibiza a Santa Eulària. “Las paradas son nuestras estaciones de tren, y en Ibiza hemos visto escenas rocambolescas: placas solares junto a muebles y sofás que los usuarios dejan para poder esperar al autobús. No es una imagen edificante”, ha ironizado.

El ministro concluyó que la gestión del PP en el transporte insular “no es precisamente brillante” y exigió una mayor responsabilidad por parte del Consell Insular.

El Grupo Socialista del Consell de Ibiza ha denunciado en un comunicado un nuevo retraso en la puesta en marcha de las concesiones del servicio de transporte público, que debía estar operativo tras el verano, según el compromiso del presidente Vicent Marí.

Según el conseller socialista Víctor Torres, el último trámite registrado en la plataforma de contratación data del 17 de enero y, desde entonces, no se ha hecho pública la adjudicación definitiva ni se conoce fecha para la firma del contrato. “Es muy preocupante después de años de anuncios, promesas reiteradas y calendarios que nunca se han cumplido”, ha señalado Torres.

El PSOE acusa al gobierno insular de ofrecer un servicio “lamentable” con concesiones prorrogadas que no responden a las necesidades de residentes ni turistas, y critica la falta de información concreta por parte del ejecutivo del PP. “Vicent Marí lleva seis años gobernando y ha prometido varias veces el inicio del nuevo servicio: primero en 2022, después en 2023 y finalmente en 2025, pero seguimos sin noticias”, ha recordado Torres.

Entre las promesas incumplidas, los socialistas han citado la renovación de 300 paradas de autobús, la instalación de paneles informativos “inteligentes” y la garantía presupuestaria para mantener la gratuidad del servicio que, desde mediados de 2022, financia el Gobierno central. También ha recordado la polémica presentación de seis autobuses de segunda mano adquiridos en Madrid, retirados por contaminantes, uno de los cuales acabó incendiado en plena vía pública.