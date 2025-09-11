Proponen recuperar el nombre histórico para el West End de Sant Antoni

La Asociación Noches de Ibiza (AEON) ha propuesto al Ayuntamiento de Sant Antoni que el barrio conocido como West End recupere su denominación histórica: sa Raval. La entidad fundamenta su petición en la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera y en la memoria de los residentes, con el objetivo de recuperar las raíces culturales y dignificar la zona.

El vicepresidente de AEON y propietario del bar Colón, José Colomar, recuerda que “este barrio siempre se ha llamado sa Raval, porque era la zona de viviendas próxima al puerto”. En su opinión, además del cambio de nombre, es necesario reforzar la limpieza, la iluminación y ampliar las intervenciones de arte urbano como la de Okuda más allá de la calle Santa Agnès: “Si el Ayuntamiento quiere promocionar Sant Antoni como destino cultural y turístico, hay que mejorar y embellecer el conjunto del barrio”.

La propuesta llega tras el acuerdo adoptado en el pleno del 27 de agosto para eliminar la denominación de West End como parte de una estrategia de reconversión, destinada a romper con la imagen de turismo de excesos y mejorar la convivencia vecinal.

Raíces históricas y culturales

AEON recuerda que sa Raval es la denominación tradicional que aparece en la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, vinculada al núcleo histórico de Sant Antoni desde el siglo XIV. Así, el barrio creció en torno a la iglesia y el puerto. "La primera noticia sobre los pobladores de estos terrenos data de 1305, cuando solicitaron permiso al arzobispo de Tarragona para construir una capilla, junto a la que también habilitaron un cementerio. En 1785, Sant Antoni consiguió el título de parroquia y, en 1836, la zona fue dividida en los barrios de sa Raval, Cas Ramons, sa Vorera y Buscastell", señalan desde la asociación.

La Enciclopèdia también documenta que a finales del siglo XIX ya existía un registro de 90 casas, junto a la iglesia y el Ayuntamiento. A comienzos del siglo XX, Sant Antoni se desarrolló como la principal zona turística de la isla, con la inauguración de la Pensión Esmeralda y el Hotel Portmany, en el año 1933, junto a otros negocios hoteleros.

En las referencias recogidas por Vicent Ferrer Mayans en la Enciclopèdia se incluye que "la fuerte expansión de la industria turística ha hecho que sa Raval pase a ser un núcleo con una fuerte presencia de actividades del sector terciario y de servicios".

El secretario de AEON, Juan Pantaleoni, insiste en que la recuperación del nombre se apoya en fuentes históricas, como la Gran Enciclopèdia Catalana o artículos divulgativos de autores como Enric Ribes i Marí. También recuerda que el Ayuntamiento ya incluye sa Raval en el listado oficial de vèndes del municipio.

Otras referencias que aporta AEON son, por ejemplo, el artículo divulgativo de Enric Ribes i Marí titulado 'Anem a fer celera per s'Arraval!', ilustrado con una imagen de 'El port i el raval de Sant Antoni de Portmany', firmada por Joan Josep Guasch. En este artículo se explica que 'raval' significa parte de una población.

También CORE, el recolector mundial de documentos científicos en acceso abierto, enumera las véndes de la parroquia de Sant Antoni, incluyendo la 'vénda de sa Raval'.

Una zona en declive

El presidente de AEON, Pepe Roselló, ha evocado en artículos previos cómo el barrio pasó de ser un espacio de convivencia de payeses y pescadores a convertirse, a partir de los años ochenta, en un epicentro de turismo de excesos:

En la misma línea, Roselló escribió en Diario de Ibiza un artículo titulado 'Indulto para Sant Antoni' publicado en 2021 en esta línea: "sa Raval era un racimo de casas con sus tancons, donde se cultivaban hortalizas y se criaban animales. Payeses, pescadores y trabajadores vivíamos en armonía. A partir de los ochenta, el barrio inició un proceso de declive. Llegaron los guías, la competencia salvaje de nuevos bares que prácticamente regalaban la bebida, los pub crawls, los excesos... sa Raval se transformó definitivamente en el West End. Recuerdo una carta que en 1986 firmamos 39 locales exigiendo al Ayuntamiento que restableciera el orden".

“Necesitamos un plan serio y ambicioso que revitalice esta zona tan devaluada y fundamental de nuestra historia”, ha reivindicado Roselló.

Por su parte, Colomar ha señalado que la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) agrava la situación al obligar a todos los negocios del barrio a cerrar a las tres de la madrugada, sin distinción entre bares, cafés concierto o salas de fiestas. “La ZPAE empobrece nuestra oferta de ocio, limita la música en vivo y hace inviable gestionar una sala de forma rentable”, advierte.

AEON reclama al Consistorio que el cambio de nombre sea acompañado por medidas de revitalización cultural y económica. “Queremos devolver a sa Raval el esplendor genuino que siempre tuvo, con un entorno que invite al ocio, la gastronomía, la música y la cultura”, concluye Roselló.