Cuando la parada de taxis parece la entrada a una disco

Decenas y decenas de turistas, muchos empapados por el chaparrón, se llegaron a concentrar este martes en la parada de taxis de la avenida de Santa Eulària de Vila, en cuyos accesos se repitieron los atascos habituales de esos (pocos) días lluviosos de temporada que los visitantes aprovechan para conocer la ciudad.

