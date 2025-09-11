Los pacientes del centro de salud Es Viver tendrán que ir a Can Misses a partir de Semana Santa

A partir de Semana Santa, los pacientes del centro de salud Es Viver tendrán que acudir a Can Misses, según explica el subdirector de Gestión de Infraestructuras del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Antonio Vázquez, durante la presentación del proyecto de reforma del ambulatorio, que podría estar terminada en el tercer trimestre de 2028. Vázquez ha explicado, en el acto de conmemoración del 30 aniversario del centro de Atención Primaria, que los tiempos están sujetos a los plazos administrativos, que son "insalvables".

Ha detallado que, en este momento, se debe elaborar un proyecto de adecuación y licitar los trabajos antes de que éstos comiencen para poder realizar el traslado del servicio sanitario al edificio del viejo Can Misses (edificio J). Vázquez ha explicado que la antigua zona de Urgencias, que lleva «diez años cerrada», albergará el centro de salud de es Viver, un espacio que se debe acondicionar. En total, calcula que tendrán que pasar seis meses "como mínimo" para que las nuevas dependencias estén preparadas para atender a los usuarios.

La nueva ubicación

Por otra parte, el subdirector de Gestión de Infraestructuras ha mencionado que la premisa a la hora de preparar las nuevas dependencias es que los pacientes y profesionales "estén en un edificio lo más confortable posible". Según ha indicado, la entrada estará por la puerta principal del antiguo hospital y la recepción ocupará el mismo lugar que la antigua de Can Misses.

También ha afirmado que las dependencias provisionales estarán formadas por una planta baja y dos pisos y que la comunicación entre ellas no será un problema, ya que se acondicionarán escaleras y ascensores: «El paciente entrará por la puerta principal y tendrá una dificultad mínima para llegar a su consulta».

También ha especificado que las unidades de Pediatría y Urgencias, «con sus respectivas salas de espera», estarán situadas en la planta baja, según el plano de la propuesta de traslado del centro de salud Es Viver al Hospital Can Misses. El primer piso acogerá las consultas de medicina general, «con salas de enfermería y atención de adultos» y el segundo, el apartado de salud mental. Otras unidades que también tendrán su espacio en la nueva ubicación serán trabajo social, servicio de 061, atención a la mujer, bucodental y fisioterapia.

Un medio de transporte

Vázquez ha apuntado que todavía evalúan cuál será la mejor manera de «llevar a Can Misses al paciente que está habituado a ir a Es Viver y que reside cerca». Se ha limitado a subrayar la necesidad de «facilitarles el desplazamiento» y que el Área de Salud contará con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza a la hora de ofrecer una respuesta a este problema, que ya se dio cuando el centro de salud de Can Misses se trasladó a Vila, en la avenida Vuit d'Agost, para su reforma.

El alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, ha insistido en la intención de «solucionar esta cuestión» y ha aventurado que la respuesta institucional a esta necesidad podría pasar por establecer un «bus lanzadera» que conecte los dos centros.

(Habrá ampliación).