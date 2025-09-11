Otoño más cálido de lo normal en Ibiza y Formentera tras un verano de récord

El verano en Ibiza y Formentera ha sido de todo menos discreto: calor de récord, noches tropicales interminables y precipitaciones escasas. Ahora, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), toca prepararse para un otoño que también promete venir caldeado.

La estación arrancará el 22 de septiembre y se prolongará hasta el 21 de diciembre. Y las predicciones apuntan a que las temperaturas estarán por encima de lo habitual, mientras que las lluvias se mantendrán en valores normales respecto al periodo de referencia 1991-2020.

Un verano sofocante

En Ibiza la temperatura media estival fue de 26,4 ºC, dos grados por encima de lo normal; en Formentera, la media se situó en 26,8 ºC, con una anomalía de 1,1 ºC. Ambos datos confirman que ha sido el verano más cálido desde que hay registros en varias estaciones, como Sant Joan de Labritja o Sant Antoni.

Los tres meses del verano estuvieron marcados por valores elevados. Junio batió récords, julio mantuvo el listón alto y agosto no dio tregua. En Ibiza, la ola de calor entre el 15 y el 18 de agosto dejó una máxima de 41,4 ºC en Sant Joan, la temperatura más alta del verano. En Formentera, el termómetro alcanzó los 35,6 ºC el 17 de agosto.

Noches sin respiro

Dormir fresco se convirtió en misión imposible. Ibiza registró 76 noches tropicales (cuando la mínima no baja de 20 ºC), un 35 % más de lo normal, marcando un nuevo récord. En Formentera, la cifra fue aún mayor: 83 noches tropicales, un 25 % más de lo habitual. La isla menor también sufrió 11 noches tórridas, con mínimas superiores a 25 ºC.

Este aumento de las noches cálidas no solo afecta al descanso. Aemet recuerda que las temperaturas mínimas elevadas tienen impacto en la salud, sobre todo entre los colectivos más vulnerables, y en el consumo energético de hogares y negocios. Un verano largo, con aire acondicionado encendido casi a diario, se nota también en las facturas y en la huella ambiental.

Sequía y barro en el aire

El verano fue seco en ambas islas. En Ibiza apenas cayeron 8 litros por metro cuadrado, un 75% menos de lo esperado, mientras que en Formentera se registraron 14 litros, un 40% por debajo de la media. Junio fue completamente seco, julio se salvó con algunas tormentas intensas y agosto volvió a la sequía.

Además, se multiplicaron los episodios de lluvias de barro: cuatro en total, cuando lo normal es uno solo. Y hubo más tormentas de lo habitual, nueve frente a las seis que suelen registrarse.

Qué esperar del otoño

Según Aemet, lo más probable es que las temperaturas de octubre a diciembre se sitúen por encima de la media, que en estas fechas suele rondar los 15 ºC. Eso sí, el termómetro bajará progresivamente: de unos 19 ºC en octubre a 12 ºC en diciembre.

En cuanto a las lluvias, se espera que estén dentro de la normalidad: alrededor de 188 litros por metro cuadrado en todo el trimestre. Eso significa que habrá días soleados, algún que otro “veranillo” y, como es habitual, episodios de chubascos intensos en la primera mitad de la estación, seguidos de precipitaciones más generalizadas en noviembre y diciembre.

Los expertos apuntan a que, pese a que las precipitaciones no se desvíen de lo habitual, la situación de sequía podría mantenerse en el archipiélago si no llegan lluvias generosas. En todo caso, Ibiza y Formentera encaran un otoño que seguirá siendo cálido, con la vista puesta en si las nubes cumplirán o no con lo prometido.