El nuevo centro Es Viver tendrá más espacio y tecnología más moderna

«El espacio actual del centro de Es Viver se ha quedado pequeño por el crecimiento demográfico y necesita una actualización tecnológica». El subdirector de Gestión de Infraestructuras del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Antonio Vázquez justificó así la construcción del nuevo ambulatorio en el lugar donde estaba el actual. Anunció que las obras comenzarán a lo largo del tercer trimestre de 2026 y que tardarán «un mínimo de dos años».

El proyecto de ejecución, que todavía está en fase de redacción, corre a cargo del arquitecto Alejandro Cano. El diseñador ha planteado un edificio de tres plantas y un aparcamiento en el sótano que tendrá un mayor número de consultas de Medicina General, Medicina de Enfermería, Salud Mental y Pediatría. Además, contará con más espacio para las unidades de Urgencias y 061.

Por otra parte, Vázquez adelantó que el nuevo centro dará servicio «a toda la tecnología que hoy en día requiere el diagnóstico y el tratamiento». Es el caso de una «sala de rayos» y un montacamillas «para mover pacientes entre diferentes plantas».

Vázquez adelantó que los planos prevén que la planta baja del nuevo centro de Es Viver incluya los servicios de admisión, Urgencias y Rehabilitación. El primer piso albergará las unidades de Pediatría, Salud Mental, Atención a la Mujer, TAC, Rehabilitación y Odontología. Por último, Medicina General estará en la segunda planta.

Éxito entre los sanitarios

Los sanitarios consultados de Es Viver elogian el proyecto en fondo y forma. La coordinadora de enfermería, Elena Cascales, afirmó que la ampliación era «muy necesaria» por la gran cantidad de personal del ambulatorio. Detalló que los trabajadores de su especialidad deben «compartir enfermería y consultas» y agradeció «estar más amplios» para «dar más calidad a los pacientes».

La enfermera Isabel Repullo subrayó que el arquitecto del nuevo espacio pidió su opinión a los sanitarios para interesarse por su labor diaria y «adecuar el espacio» a la actividad de los profesionales. Agradeció que los técnicos tuviesen en cuenta sus sugerencias para «facilitar el trabajo». Vázquez explicó que el Área de Salud lleva meses trabajando con el arquitecto responsable del proyecto y que se reunió con la unidad de Atención Primaria y los «servicios implicados».

Cascales coincidió en que el equipo de diseñadores ha sido «muy cercano» y ha estado abierto a los cambios propuestos en el plan inicial. Una de estas modificaciones es que los espacios dedicados al gimnasio, la rehabilitación y la fisioterapia han pasado a estar en la planta baja porque así lo pidieron los sanitarios.