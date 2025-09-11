Muere Albert Porta, el inclasificable artista conocido como Zush o Evru, muy vinculado a Ibiza

El artista Evru, antes conocido como Zush, y nacido como Albert Porta (Barcelona, 1946), ha fallecido a los 79 años. De formación autodidacta, fue un hombre libre, con sus propios códigos, también en lo pictórico, y reunió arte, ciencia y misticismo en un concepto que él mismo utilizaba para definirse: ArtCienMist.

"No sé si mis cuadros son dramáticos… Son… intensos. Los artistas no somos creadores: captamos cosas y luego las plasmamos en nuestras obras… Soy varios artistas dentro de uno. No tengo un estilo bien definido. Hay gente que dice que no me aclaro. Es que nunca lo he pretendido. La galería que me lleva está desesperada porque quiere que haga cosas más grandes”, decía en una entrevista con El Periódico en agosto de 2022 ya como Zush, alias que adoptó tras su paso por un frenopático.

Su etapa vital y artística en Ibiza fue especialmente prolífica. Pisó la isla cuando tenía 21 años y se quedó hasta los 39, un periodo que él mismo reconoce como decisivo: «Maduré física, mental y laboralmente». Durante esos años construyó uno de sus grandes proyectos, el Evrugo Mental State, un “estado” inventado con su propia lengua, bandera, moneda e himno. Zush explicó hace unos años a este diario que este estado refleja algo que todos llevamos de manera innata: un territorio individual que se manifiesta en la soledad y en la introspección, momentos donde se conjugan el estado anímico y los sentimientos. "El arte es un sitio para purificarte", afirmó, y eso es lo que se pudo observar en el centenar de obras que expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE) en 2022.

Zush no tuvo una técnica única y orgullosamente mezclaba varias en sus obras: dibujo, acrílico, óleo… En sus últimos años se centró en dibujos pequeños en blanco y negro con grafito. Para algunas piezas, incluso empleaba pigmentos fluorescentes, que adquieren una dimensión distinta bajo luz negra, y trabajaba con lupa en miniaturas, mostrando un dominio técnico fuera de lo común.

Durante su carrera, Evru recibió numerosos reconocimientos, incluido el Premi Ciutat de Barcelona en 2000. Su obra se ha mostrado en museos de renombre internacional como el MoMA y el Guggenheim de Nueva York, el Pompidou de París o el Reina Sofía de Madrid. Juncosa lo considera un "precursor de muchas cosas que hoy son comunes en el arte contemporáneo", destacando su exploración de la identidad, el dibujo, la colaboración artística y el uso de nuevas tecnologías. Por su parte, Elena Ruiz, directora del MACE, subrayó que su estancia en Ibiza fue su epifanía y nacimiento como artista, donde comenzó a crear personajes y a desarrollar una iconografía propia. Algunos de estos personajes están inspirados en su familia o en él mismo, transformados en figuras míticas.

Evru también se inspiró en maestros como Jheronimus Bosch (El Bosco) y su obra El jardín de las delicias, pero se convirtió él mismo en referente para las generaciones actuales. Pep Tur, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Ibiza, calificó su obra como un privilegio y destacó la importancia de su exposición en el MACE: “Es una de las exposiciones de la temporada, no solo en Ibiza y Balears, sino en todo el Estado. Su obra es fundamental para entender la evolución del arte en nuestro país desde los años 70 hasta principios de los 90”.