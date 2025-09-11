Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La música es quizás la gran protagonista de este fin de semana en el programa cultural y de ocio de Ibiza y Formentera, con grandes conciertos, como el de la banda argentina Bersuit Vergarabat el jueves en Las Salias, el festival Guitarres de Formentera de viernes a domingo, los catalanes Els Pets el sábado en es Caló de s'Oli, un nuevo recital a la luz de las velas de Eivissa Daurada el sábado en Dalt Vila, la minigira del bluesman Víctor Sánchez por Ibiza, la presentación del proyecto Awarë el domingo en el Teatro Pereyra, o el alma cubana de 'Iré a Santiago', el domingo en Dalt Vila en el marco de las 'Nits al baluard'.

Un fin de semana en el que continúa el programa festivo de Sant Mateu, con una noche ochentera el sábado, y a que se unen los de Sant Miquel y la parroquia de Santa Cruz de Vila.

Los amantes de la literatura tienen dos citas con el escritor Toni Montserrat, que presenta su nueva novela, 'Puerto oscuro', el jueves en Jesús y el viernes en Formentera, donde también se presenta el jueves el documental 'Històries de migracions', con un coloquio.

El ciclo de danza del Consell de Ibiza en Cas Serres tiene dos citas, el viernes con 'Entre las piernas', para adultos, y el domingo con 'Marceline', para el público infantil.

Y además hay un montón de actividades dentro de los ciclos 'Units pel nostre parlar', de Sant Josep, los 'Joves al carrer' de Santa Eulària, talleres en el centro de interpretación de Sa Caleta, 'Dissabtes a la fresca' en Sant Ferran...

Y los amantes del arte no se pueden perder la feria Ibiza Art Fair, que se inaugura este viernes en Es Polvorí de Dalt Vila, con artistas locales e internacionales.

La Bersuit toca este jueves en Las Dalias. / DI

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Santa Cruz

19 horas: Santo Rosario por todos los difuntos de la cofradía

Santo Rosario por todos los difuntos de la cofradía 19.30 horas: Eucaristía cantada por el Coro Rociero Virgen de la Esperanza

Eucaristía cantada por el Coro Rociero Virgen de la Esperanza 20.15 horas: Inauguración de la exposición de fotos con motivo del XX aniversario del Coro Parroquial (lugar: salón parroquial)

Literatura

‘Puerto oscuro’. Presentación de la última novela de Toni Montserrat. 20 horas en el centro cultural de Jesús. Intervención del propio autor y de María José Amengual y Maria des Pou.

Documental

‘Històries de migracions’. Coloquio y proyección del audiovisular que acompaña la exposición ‘Històries de migraciones. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. a las 19 horas en la Casa del Poble del Pilar de la Mola. Evento organizado por el Fons Pitiús de Cooperació.

Música

Bersuit Vergarabat. Fiesta Live Music de Las Dalias, en Sant Carles con la banda argentina. Desde las 19 horas. Entradas a 20 € en Ibiza Spotlight.

Reflection. Folk rock. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Funk Ku. Electrónica, soul y pop. 20 horas en Petunia Ibiza.

Mbolo Mooye Doole. Música africana. 20.30 horas en Es Racó Verd.

‘World Music’. ‘Música a les places’ de Formentera. 22.30 horas en es Pujols.

Astronomía

Astro Magic Lights. Espectáculo sensorial. Jueves y viernes en BiBo Park Sant Rafel.

Circo

Circo Coliseo. Rueda de la muerte, motoristas, hombre bala... Instalado en la avenida de Sant Josep de Vila. 19 horas. Entradas en www.circocoliseo.com.

Toni Montserrat hace dos presentaciones de su novela Puerto Oscuro / J. A. Riera

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Miquel

17 horas: Torneo de Pádel en las pistas del campo de fútbol de Sant Miquel. Inscripciones a inscripcions@staffmiqueler.es o vía WhatsApp al 644 82 47 60.

Fiestas de Santa Cruz

19 horas: Santo Rosario por las familias y los niños de nuestra parroquia

Santo Rosario por las familias y los niños de nuestra parroquia 19.30 horas: Eucaristía cantada por el Coro de la Hermandad Rociera de Sant Antoni de Portmany. En la celebración se presentará al Cristo de la Agonía a los niños nacidos a lo largo de este año

Música

‘Children of the 80’s’. Fiesta con Kate Ryan y los dj’s de Dreamteam Megamix y La Movida. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel Ibiza. Entradas a 20 € en la web de children of the 80’s.

Guitarres de Formentera. Conciertos de Moonshine Band, Maya Alexander Band y Marinah de Ojos de Brujo. Desde las 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Eivissa Daurada. Concierto a la luz de las velas. Obras de Gershwin, Piazzolla, Schubert, Chopin. 20.30 horas en el Baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila. Entrada libre.

‘Música en viu’. Ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Danza

‘Entre las piernas’. Compañía Las Moskitas muertas, espectáculo participativo para adultos. 20 horas en Cas serres. Entradas: 8 euros anticipadas (conselleivissa.escenaonline,com), 12 en taquilla.

Literatura

‘Puerto oscuro’. Presentación de la última novela de Toni Montserrat. 19 horas en la librería Tur Ferrer, en Sant Francesc, en Formentera. Intervención del propio autor y de María José Amengual y Maria des Pou.

Visita guiada

‘Units pel nostre parlar’. De 9 a 13,30 h oras. Visita guiada a sa Conillera, a cargo de la Associació de Vesins de Cala Vedella. Con la col-laboració del Servicio de Educación Ambiental de las Reservas Naturales de esVedrà, es Vedranell y los Illots de Ponent. Las inscripciones se podrán realizar en la dirección electrónica ‘aavvcalavadella@gmail.com hasta dos días antes. Plazas limitadas. Salida del puerto de Sant Antoni.

Astronomía

‘El universo al alcance de tu mano’. Charla astronómica, telescopios, mitos y leyendas... food trucks. Para todos los públicos. Reservas en www.bibopark.com. BiBo Park Sant Rafel.

Circo

Circo Coliseo. Rueda de la muerte, motoristas, hombre bala... Instalado en la avenida de Sant Josep de Vila. 19 horas. Entradas en www.circocoliseo.com.

ag8 moskitasMuertas presentan 'Entre las piernas' en Cas Serres / Moskitas Muertas

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Jesús

16 horas: Campeonato de tiro al plato fiestas de Jesús.

Campeonato de tiro al plato fiestas de Jesús. 18 a 21.30 horas: Joves al carrer. Actividades juveniles en la plaza.

Joves al carrer. Actividades juveniles en la plaza. 19 horas: Peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de Jesús desde la parroquia de San Pedro – El Convent hasta la catedral de Ibiza para el ganar el jubileo. Colaboran: Cor des Pla de Jesús y Colla de l’Horta. Servicio de autobús desde Jesús hasta la parroquia de San Pedro y regreso desde el seminario después de la misa.

Fiestas de Sant Mateu

22 horas: fiesta Los maravillosos años 80 con música y animación de Javi Box. Dress code: Alaska, Madonna, Michael Jackson... En el centro polivalente.

Fiestas de Santa Cruz

19 horas: Santo Rosario por nuestros enfermos.

Santo Rosario por nuestros enfermos. 19.30 horas: Eucaristía cantada por el Coro Parroquial de Santa Cruz.

Eucaristía cantada por el Coro Parroquial de Santa Cruz. 20.30 horas: Concierto a cargo de la Escolanía de la Virgen de los Desamparados.

Espectáculo

‘Bingo para Señoras’, con Lorena Castell. Música, cabaret, humor... -Desde las 19 horas en Har Rock Café Ibiza. Entradas a 20 € en Fever.

Música

‘Units pel nostre parlar. Concierto Els Pets. Pop-rock catalán. Gira 40 Aniversario. Ciclo ‘Sol post a s‘Oli Fest’ de Sant Josep. Desde las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Eco y Raíz. Folk. 11.30 horas en el mercado artesanal de Sant Josep.

Víctor Sánchez Blues Trío. Blues. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

Mano a Mano. Tangos. 20 horas en Cas Costas.

Antonio Muñoz. Flamenco. 20.30 horas en es Racó Verd.

Rick & Carly. Música de baile. 20.30 horas en la sala Plastik de Cala de Bou.

Guitarres de Formentera. Conciertos de Sgt Pepe’s Lonely Hearts Club Band, Cecilya & The Candy Kings, Chimichurri y Ainda Nao. Desde las 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Mimi Barber. Concierto con The Groove Machine. 23.45 horas en la sala Teatro Ibiza.

Folclore

‘Ballades d’Estiu'. Bailes tradicionales con la Colla Es Broll de Santa Eulària. 21.30 horas en la Plaza de España de Santa Eulària.

Infantil y juvenil

Talleres del centro de interpretación de sa Caleta. Taller de estampación con materiales reciclados a cargo de Can Púnic. De 10.30 a 12.30 horas. Inscripción previa en arxiuimatgeiso@gmail.com.

Joves al carrer. 18.30 a 21.30 horas: parkour, play system, torneos, batallas de baile, cluedo, circo, talleres artísticos, food trucks y mucho más. En la plaza de Jesús. Para jóvenes de 11 a 18 años.

Dissabtes a la fresca. Taller creativo para niños con Fran Lucas Simón. 21 horas en el Mercat Artístc de Sant Ferran.

Medio Ambiente

Limpieza de playa y taller de posidonia con skorkel. Con la bióloga Eva García. De 10 a 13 horas en el chiringuito de sa Punta de Talamanca. Para niños a partir de ocho años.

Historia

Visita guiada por los lugares históricos de la Segunda República y la Guerra Civil en Eivissa. A las 10 horas. Punto de encuentro: Can Ventosa. Organizada por el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera y Les Invisibles. Plazas limitadas. Inscripciones en colectivalesinvisibles@gmail.com.

Circo

Circo Coliseo. Rueda de la muerte, motoristas, hombre bala... Instalado en la avenida de Sant Josep de Vila. 17 y 20 horas. Entradas en www.circocoliseo.com.

Awarë actúan este domingo en Las Dalias / Awarë

DOMINGO 14 DE DEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Mateu

12 horas: misa solemne.

misa solemne. 14 horas: comida homenaje a los mayores. En el centro social.

comida homenaje a los mayores. En el centro social. 20.30 horas: ‘Can Consistori’, obra de teatro a cargo del Grup de Teatre des Cubells. En el centro polivalente.

Fiestas de Sant Miquel

9 horas: Clase de estiramientos en el paseo del Port de Sant Miquel. Impartida por Isa de Marcelino. Llevar esterilla y toalla

Fiestas de Santa Cruz

12 horas: Eucaristía Solemne presidida por Vicent Ribas Prats, Obispo de Ibiza, y cantada por la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. Al finalizar, procesión por los alrededores de la parroquia acompañados por la A.M. Jesús Cautivo y ball pagès a cargo de la Colla de Sa Bodega.

Música

Awarë. Viaje musical. 19 horas en Teatro Pereyra Ibiza. Entradas en teatropereyraibiza.com.

Soul Doctor. Soul. 20.30 horas en Kumharas.

‘Nits al Baluard’. Concierto ‘Iré a Santiago’. Un homenaje musical que entrelaza la herencia española de Federico García Lorca con el alma cubana, dirigido por el compositor y violinista Ramsés Puente Matos. A las 21 horas en el Baluard de Sant Pere, en Dalt Vila, en Eivissa. Entrada gratuita.

Guitarres de Formentera. Jam session. Desde las 21 horas en Sa Panxa.

Swingin Tonic. Swing, jazz, blues... De 20 a 21.45 horas en Hotel Mongibello Ibiza de Santa Eulària.

Danza

‘Marceline’. Compañía La petita Malumaluga. Espectáculo infantil. 19 horas en Cas Serres. Entradas: 8 euros anticipadas (conselleivissa.escenaonline,com), 12 en taquilla.

Folclore

Entrega del Premi Pep Simon de la Obra Cultural Balear de Formentera a Francisca Juan Ferrer. A las 20.30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran (Formentera). Con ballada popular.

‘Units pel nostre parlar’

12 horas: ‘Cançoner de les Pitiüses’. Inauguración de la exposición central de la Setmana Ludolingüística ‘Units pel nostre parlar’ en la en la Sala de Exposiciones de Can Jeroni. Horario de visita: de miércoles a domingo, de 10.30 a 13:30 h, y de jueves a sábado, de 18 a 21 h. Actividad organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep en colaboración con el IInstitut d’Estudis Eivissencs.

‘Cançoner de les Pitiüses’. Inauguración de la exposición central de la Setmana Ludolingüística ‘Units pel nostre parlar’ en la en la Sala de Exposiciones de Can Jeroni. Horario de visita: de miércoles a domingo, de 10.30 a 13:30 h, y de jueves a sábado, de 18 a 21 h. Actividad organizada por el Ayuntamiento de Sant Josep en colaboración con el IInstitut d’Estudis Eivissencs. 20 horas: Presentación de los proyectos audiovisuales en el Centro Cultural Can Jeroni:

Presentación de los proyectos audiovisuales en el Centro Cultural Can Jeroni: ‘L’ofici dels carreters a la pagesia’, a cargo del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines.

‘A la marranxada’, Jocs i juguerois, , a cargo del Grup Folklric de Sant Josep de sa Talaia.

‘Paraules en desús’, a cargo de la Associació de Vesins de sa Raval.

‘Les propietats de les herbes i les plantes del nostre entorn’, a cargo de la Associació de Vesins i Propietaris de Cala de Bou i es Port des Torrent.

‘Sant Josep en Sap’, (fragmentos del concurso), a cargo de las escuelas municipales de verano 2025.

Circo

Circo Coliseo. Rueda de la muerte, motoristas, hombre bala... Instalado en la avenida de Sant Josep de Vila. 12 y 17 horas. Entradas en www.circocoliseo.com.

EXPOSICIONES

Ibiza Art Fair. Muestra de artistas locales e internacionales. Es Polvorí de Dalt Vila. Horario: de 18 a 20 de martes a viernes y de 11 a 13.30 horas sábado y domingo. Inauguración viernes 12 de septiembre a las 19 horas. Hasta el 1 de ocrtubre.

Aïda Miró. ‘Emperò!’. Pinturas, De martes s sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 27 de septiembre.

María García de Leonardo. ‘Resurgir. Introspectiva marina. Pintura matérica’. Pinturas Hotel Las Mimosas. Del 12 de septiembre al 5 de octubre.

Robert P Hawkins. ‘Luz ambiental’, pinturas. D 11 a 14 y de 19 a 21 horas en la sala Ajuntament Vell de Sant Francesc. Hasta el 20 de septiembre.

Simona Colzi. ‘Aizome’. Telas pintadas. de 11 a 14 y de 19 a 21 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 14 de septiembre.

Rogier J. van Twuijver. Pinturas. Jueves 11 de septiembre de 12 a 7 horas en Nikki Beach Ibiza.

Juan y Fernando Gascón. 'Dos'. Muestra de pinturas de los dos hermanos. En el Club Diario de Ibiza. Se puede visitar de lunes a viernes de las 18 a las 21 horas hasta al 12 de septiembre.

'Encuentros'. Exposición de obras de María Gilardenghi, Marga Juan y Paulo Viheira. En la casa parroquial de Sant Joan. Horario de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 28 de septiembre.

Antònia Ribas. 'Bajo el hechizo del óleo'. Pinturas. En OD Talamanca. Hasta el 25 de septiembre.

Ximo Canet. 'La mar amb vida'. Cuadros homenaje a las especies marinas. Hasta el 30 de septiembre.

Tere Bonet. En el centro polivalente. Hasta el 28 de septiembre.

'Euphoria'. Exposición de la artista multidisciplinar británica Poppy Faun. Inauguración el viernes 4 de septiembre de 18 a 22 horas en el Paradiso Ibiza Art Hotel, en es Caló, en Sant Josep. Entrada gratuita. Hasta el 18 de octubre.

'Mar i Terra'. Exposición de herramientas tradicionales. En Can Curt. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 21 de septiembre.

Karen Hain. 'Elementary Games'. Muestra de pinturas en el Far de ses Cives Blanques. Hasta el 27 de septiembre de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Carlos Bosch. 'Red notebook'. Exposición de fotografías. En Ebusus. Hasta el 5 de octubre de lunes a sábado en horario de 10 a 23 horas.

Vicent Calbet i cinco pintores japoneses. En Sa Nostra Sala. Hasta el 15 de septiembre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Mina. 'Respekt'. Exposición de pintura en Can Jordi Blues Station. Hasta el 12 de octubre.

IbizArt Guide. Exposición colectiva de la edición número 16 de IbizArt Guide. Hasta el 25 de septiembre. Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30.

Vera Lutter. ‘Speak Memory’, en la sala Parra y Romero de Santa Gertrudis. Fotografías con cámara oscura. Hasta el 11 de septiembre.

'L'Illa dels pintors'. Nuevas adquisiciones de la Fundació Carloandrés por las Festes de la Terra. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14 horas y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 25 de septiembre.

'Made in Spain'. Exposición colectiva con obras de Miranda Makaroff, Ana Sting, Piro, Irene Molina, Sabek, Filip Custic y Jaime Urdiales. In-Between Gallery de Dalt Vila. De martes a sábado de 12 a 22.30 horas y los domingos y lunes de 18 a 22.30 horas. Hasta el 16 de septiembre.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

‘Reencuentro’. Obras de Erwin Bechtold y Franco Monti. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta el 12 de septiembre. Cada jueves de 17.30 a 20.30 horas. Otros días y horarios con cita telefónica.

Colectiva en También. Obras de Matthias Biberon, Jesús de Miguel, Prudence Dudan, Bertrand Fompeyrine, Sébastien Kito, Benjamin Pelletier y Natalie Rich. Galería También de Santa Gertrudis.

'Fragmentos de arquitectura'. Exposición y libro de los arquitectos Marià Castelló y Lorena Ruzafa, con textos de Jesús Rodríguez Comes. Sede del Colegio de Arquitectos en Eivissa, Can Llaneres, Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas, hasta el 19 de septiembre.

‘Històries de migracions. Eivissa i Formentera, terra de sortida i arribada’. Muestra sobre migraciones del Fons Pitiús de Cooperació. De martes a domingo de 10 a 14 horas en el Faro de la Mola de Formentera. Hasta el 28 de septiembre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 23.30 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.