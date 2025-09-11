Una de las jóvenes atropelladas el domingo en Sant Antoni pasa a planta y su estado es estable
En el accidente falleció una joven británica
La joven británica que resultó atropellada el domingo en la zona de Es Puetó por el conductor de un todoterreno ha sido trasladada a planta hospitalaria después de permanecer en la UCI.
Según ha informado este jueves la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, la paciente continúa recibiendo tratamiento por sus lesiones bajo la supervisión del equipo de Neurocirugía y su estado es estable.
En el atropello falleció otra joven a consecuencia de las heridas. El conductor, un irlandés que presuntamente viajaba bajo los efectos del óxido nitroso, ingresó esta semana en prisión.
