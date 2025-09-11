Hartazgo entre los vecinos de Dalt Vila: «Nos sentimos olvidados»

Un grupo de 200 vecinos de Dalt Vila han reunido fuerzas para presentar una reclamación oficial en el Ayuntamiento de Ibiza en la que exigen mejor mantenimiento del barrio, más presencia policial y que haya más comunicación con los residentes antes de realizar obras públicas.

«Nos sentimos olvidados», resume Rubén García, promotor de la recogida de un total de 204 firmas que, junto con su vecina Leire Arteche, han presentado este jueves en la sede del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), situado en el Cetis.

En la carta que acompaña a las rúbricas, y que va dirigida al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, los vecinos centran sus reclamaciones en tres aspectos principales.

En primer lugar, muestran su «preocupación y malestar respecto a las obras de la plaza de sa Carrossa». «Han quitado zonas verdes y no entendemos por qué. Para lo poco que tenemos verde, lo quitan, quieren poner piedra o cemento», lamenta García.

Además, añade que esta reforma «también afecta porque los restaurantes la usan como terraza para las mesas y van a cambiar el formato de los escalones». «Y querían anular la rampa que hay pegada a la espalda de la estatua y hacer una escalera, así que va a ser aún más restrictivo para las personas en sillas de ruedas, que hay varias», advierte, agregando que los vecinos de esta plaza «se quejan de eso, de que las plantas están olvidadas, no de que haga falta una reforma».

Aparcamiento y reformas

Otra de las reivindicaciones pasa por «las plazas de aparcamiento que se van a perder» con esta remodelación, ya que los vecinos ya van «muy justos» en este aspecto. «Han cerrado el Camí del Calvari y todos los aparcamientos que había ahí los han eliminado. Eso está sobrecargando otras zonas de Dalt Vila, como es lógico», subraya García.

Por otra parte, los vecinos tampoco están de acuerdo en las exigencias que deben cumplir en base a la Comisión Insular para la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico .

«Cuando quieres hacer una reforma en casa tienes que pasar por la Ciotupha y, según el edificio, te dicen incluso los materiales que tienes que usar. No te dan libertad dentro de tu casa, pero resulta que ellos están cambiando, por ejemplo, las piedras de las vías sin respetar nada. Si es Patrimonio de la Humanidad, entiendo que después de levantarlas, para hacer las tuberías o lo que haya que hacer, deberían poner las mismas o algo lo más parecido posible», reclama este vecino, en referencia a la reciente reforma de las escaleras del inicio de la calle Pintor Mariano Tur de Montis, que critican.

A la hora de trasladar sus reivindicaciones, los residentes en Dalt Vila creen que el Consistorio se está aprovechando de que no existe una asociación de vecinos. Según asegura Arteche: «Seguramente ese es el motivo por el que no se nos tiene en cuenta y pasan absolutamente de nosotros. Está claro que lo están cogiendo como una excusa para hacernos el menor caso posible».