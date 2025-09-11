El PP del Consell acusa al PSOE de "esparcir mentiras" sobre el transporte público

El Grupo PP del Consell de Ibiza ha exigido al Partido Socialista que se retracte tras denunciar este jueves un supuesto retraso en las nuevas concesiones de autobús. En un comunicado, el PP ha destacado que «estar en la oposición no habilita a ningún partido a inventarse y difundir falsedades sin prueba alguna y más de un partido que dice aspirar a gobernar».

Según han explicado también, siempre se ha señalado que las nuevas concesiones entrarán en funcionamiento a partir de noviembre. «Algo que, no sólo se ha mantenido desde el principio, sino que además parece de sentido común no realizar un cambio drástico en un servicio clave para la Isla en plena temporada turística», han afirmado.

Según el PP, «la táctica de esparcir mentiras no sorprende de un PSOE que ya difundió el bulo de que sólo 14 autobuses de la nueva flota iban a ser eléctricos, cuando lo serán más de 70». Los socialistas, según el PP, aseguraron además que los presupuestos de 2025 no preveían la gratuidad del autobús cuando el autobús sigue siendo gratis en las mismas condiciones que en 2024.

Respecto a las paradas de autobús, el PP remarca que en los últimos años se han hecho mejoras en 18 puntos de la red viaria insular y se mejorarán 16 más este mismo año. Además, se está a punto de adjudicar el contrato de redacción del proyecto de ejecución de acondicionamiento de 340 paradas de autobús de toda la red viaria. «Esto contrasta con los resultados vistos en la legislatura de izquierdas, donde no se mejoró ni se cambió una sola parada de autobús», ha concluido el PP.