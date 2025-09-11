Detenida una pareja por intentar robar una embarcación a la que provocaron daños en Ibiza
Los detenidos intentaron sustraer una embarcación fondeada en la bahía de Sant Agustí
La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto en grado de tentativa y daños.
Según ha informado este jueves el Instituto Armado, los detenidos intentaron sustraer una embarcación fondeada en la bahía de Sant Agustí, en la localidad de Sant Josep.
Para ello se desplazaron a nado hasta la embarcación y, una vez en ella, después de soltar amarras, intentaron arrancar la nave sin lograrlo.
Al no conseguirlo, la dejaron a la deriva y tuvo que ser rescatada por su propietario, quien denunció los daños que habían producido en la embarcación por valor de más de 2.000 euros.
Por ello, agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de un hombre de 27 años de nacionalidad americana y una mujer de 25 años de nacionalidad australiana, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
