El coro más emblemático de Valencia debuta en Ibiza

Las voces blancas de la Escolanía Virgen de los Desamparados de Valencia ofrecerán por primera vez un concierto en Ibiza, tras ser invitada por el párroco de la Iglesia de la Santa Cruz. El debut tendrá lugar este sábado a las 20.30 horas durante las fiestas patronales de la parroquia.

Fundada en 1985, la institución es una de las pocas que existen en España, junto con la Escolanía de Lluc (Mallorca) y la Escolanía de Montserrat (Cataluña). Desde sus inicios han pasado por ella más de 700 escolanes que, además de su formación académica, reciben una educación católica y musical vinculada a la Archidiócesis de Valencia.

El coro, formado por niños

El grupo está formada por niños desde 3º de Primaria hasta 2º de la ESO, y aunque habitualmente son entre 35 y 40 alumnos que participan en el coro, en esta ocasión serán una treintena los que viajen hasta la isla para ofrecer un repertorio litúrgico. El grupo estará acompañado por Luis Garrido, exescolan y director de la institución, que lleva realizando sus labores desde 1990 y que asegura que los niños están «muy ilusionados» por actuar en la isla.

Han participado en innumerables conciertos y óperas acompañados de la Orquesta de Valencia, la Orquesta de la Generalitat valenciana y el Coro de la Generalitat, además de haber actuado en el Palau de les Arts y el Palau de la Música, quien entregó a la escolanía una medalla distintiva en su 25 aniversario. También ha sido reconocida por el Ayuntamiento de Valencia con la Medalla de Oro de la Ciudad y dio su nombre a una plaza de la Basílica.

Su repertorio abarca desde el medieval ‘Misteri d’Elx’ hasta composiciones más modernas de canto a la Virgen de los Desamparados.

La jornada del tercer día del Triduo de las fiestas de Santa Cruz, empezará con una misa a las 19 horas por el Santo Rosario de los enfermos, seguida de una eucaristía cantada por el Coro Parroquial de Santa Cruz a las 19.30 horas. Finalmente, se celebrará el concierto del coro de la Virgen de los Desamparados en honor al Santo Cristo de la Agonía en la festividad de la exaltación de la Santa Cruz.