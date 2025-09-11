Un comienzo de curso a lo Pepe Gotera y Otilio en Sant Carles

El colegio Sant Carles logró convertir el primer día de curso en un acto festivo que hizo olvidar rápidamente a los niños que se les ha acabado las vacaciones. En un día que muchos identifican con hastío por la vuelta a la rutina y a cumplir con las obligaciones, el claustro se esmera año tras año en organizar un acto de bienvenida por todo lo alto para que sus alumnos entren a la escuela con el mejor de los ánimos posibles.

Como recuerda la jefa de estudios del centro, Neus Salord, tradicionalmente ya animaban a los escolares con una serie de actividades en la pista deportiva para aligerarles su regreso a las aulas. Hace dos años, apostaron por una acción carnavalesca y teatrera para causar mayor impacto: a las nueve de la mañana, la directora, Esperança Galmés, acompañada por el secretario, recibieron en solitario a niños y familiares a la entrada del colegio y les comunicaron que se habían quedado sin maestros, ya que ninguno de ellos se había presentado a su puesto de trabajo.

Poco después, se armó un estruendo con la irrupción de un trenecito turístico que empezó a dar vueltas en la entrada del colegio. Allí estaban todos los docentes, aún con vestimenta playera y con todo tipo de complementos para divertirse en la playa.

El curso pasado se repitió esa misma idea y la directora volvió a excusarse ante los pequeños y acompañantes por la ausencia del claustro, hasta que fue interrumpida por la melodía de 'Verano Azul': aparecieron todos sus compañeros en bicicleta, cargados de flotadores, gafas de buceo y demás artilugios para divertirse en el mar. Este año, manteniendo el espíritu festivo, también han apostado por un toque paródico con su parte de crítica.

La cuadrilla de obras

Para esta ocasión, durante el discurso de bienvenida de la directora, el claustro ha irrumpido en la pista deportiva con chalecos reflectantes, cascos, rodillos de pintura o señales de tráfico para advertir de la presencia de camiones y operarios, recordando los clásicos de Francisco Ibáñez 'Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio'. De esta manera, se tomaban a guasa, a la vez que ponían de relieve, las complicaciones a las que se enfrentaron durante el último curso escolar por las constantes obras en el centro y que aún van a continuar.

La directora, Esperança Galmés, en su discurso de bienvenida al nuevo curso. / DI

"Nos cambiaron las tejas de todo el edificio de Primaria. Nos dijeron que iba a ser un trabajo muy rápido, pero se prolongaron durante todo un trimestre. Después nos cambiaron todas las ventanas y aún estamos pendientes de que nos instalen las persianas", detalla Salord.

Mientras imparten las clases con el sol entrando de pleno en las aulas, el profesorado tiene en mente que, en breve plazo de tiempo, deberían empezar las obras de ampliación del colegio. De hecho, este proyecto fue declarado de interés autonómico el mes de julio pasado, para facilitar así su tramitación.

Con esta próxima actuación, se construirá un edificio de dos plantas en un terreno detrás del colegio actual, que quedará conectado mediante un paso en la planta baja y otro en el primer piso planta. Hace solo cuatro años, finalizaron las obras de una primera fase de ampliación del colegio Sant Carles, en las que se levantó un nuevo edificio destinado a las clases de educación Infantil.

"El problema que tenemos es que, en poco tiempo, ha crecido mucho el alumnado y hemos pasado de ser un centro de una línea o uno de dos, con todos los cursos desdoblados menos uno. No tenemos espacio suficiente y tenemos dos aulas prefabricadas", recuerda Salord.