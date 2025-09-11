Seis años y medio de cárcel por manejar dos millones en drogas en Ibiza

Uno de los mayores golpes al narcotráfico registrado en los últimos tiempos en Ibiza se ha saldado con condenas de cárcel para los ocho acusados, después del acuerdo de conformidad alcanzado entre las defensas y la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Palma.

Las penas de prisión oscilan entre seis años y medio y dos años para los delincuentes, que también han sido condenados a pagar multas que ascienden a más de 21 millones de euros, con varias sanciones máximas de cuatro millones y una mínima de 5.000 euros.

Todos formaban parte de una compleja red dedicada a introducir y distribuir cocaína, marihuana, hachís, ketamina y MDMA en la isla, con ramificaciones en Mallorca y la Península. El cabecilla era quien se habría erigido como «mano derecha» de un socio aún no identificado que permanece huido.

Bajo su coordinación, la red habría operado al menos entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023, con la colaboración de los otros siete condenados, seis de ellos también españoles y uno marroquí.

El mencionado líder del grupo empleaba para el traslado de todas esas drogas desde la Península la cobertura que le proporcionaba una empresa de alquiler de coches de lujo. Dicha compañía también le «ofrecía la infraestructura suficiente para, una vez debidamente abastecido de dichas sustancias, su traslado, ocultación y reparto» a lo largo de la isla, según describe la sentencia judicial.

Para ello, el cabecilla realizaba «frecuentes desplazamientos a la Península, principalmente a Madrid» con distintos vehículos que «posteriormente retornaba ocultando en estos, en espacios preparados al efecto, la sustancia estupefaciente que a continuación era distribuida en Ibiza».

Los agentes intervinieron, en el registro a la sede de la empresa de coches de alquiler, un total de 15 coches que fueron «empleados para la comisión de la ilícita actividad», entre los que destacan un Ferrari, un Lincoln, dos Aston Martin o cuatro Mercedes.

Diversas localizaciones

Una vez había llegado a la isla, la mercancía ilegal se transportaba a las instalaciones de la empresa de alquiler de coches, donde quedaba bajo la custodia de otro de los condenados, que llegó a «convertir las instalaciones mercantiles en su vivienda habitual». De igual modo, este individuo «se dedicaba a la venta directa al consumidor final que contactaba directamente con él, vía telefónica, por intermediación» del cabecilla de la organización.

Otro de los condenados era un «patrón de embarcación» que realizaba labores tanto de «custodia de las sustancias y del dinero obtenido» como de «ventas directas a terceros».

La trama también contaba con un total de cuatro inmuebles repartidos entre Ibiza, Jesús y Sant Antoni, donde se encontraron durante los registros policiales drogas valoradas en más de 2.044.000 euros.

El caso arrancó el 12 de abril de 2023, cuando el primo del cabecilla realizó «el traslado de una partida importante de cocaína a la isla de Mallorca» y fue interceptado cuando desembarcaba en el puerto de Palma a bordo de un camión grúa que, a su vez, portaba dos furgonetas Mercedes en su interior.

En una de ellas, los agentes encontraron seis kilos de cocaína de alta pureza cuyo valor en el mercado ascendía a los 1.519.862 euros y que habían sido traídos desde Sudamérica, dentro de un alijo que había llegado a «diversos individuos y países», uno de ellos el cabecilla del grupo que operaba en Ibiza.

La otra gran aprehensión de drogas se realizó en un piso de Ibiza, donde se intervinieron sustancias cuyo valor en el mercado ascendía a 427.573 euros.

Vida de lujo

La organización también empleaba vehículos mucho menos llamativos que los mencionados para emplearlos como pequeños almacenes. Así, destaca un Smart Fourfor en el que se intervinieron 93.550 euros en efectivo junto con todo tipo de drogas, o un Citroën C2 donde se guardaba un kilo de cocaína que también era de máxima pureza, entre otras sustancias ilegales.

Durante los registros, también se encontraron armas, relojes de alta gama y decenas de miles de euros en efectivo. Elementos que, según la tesis de los investigadores reafirmada en sede judicial, demuestran que la organización reinvertía parte de los beneficios en blanquear capitales y sostener un estilo de vida de lujo. Eso explica el espectacular montante de las multas impuestas por la Audiencia Provincial.

A cinco de los ocho acusados se les ha impuesto el mismo castigo: seis años de cárcel por un delito contra la salud pública, otro medio año por pertenencia a grupo criminal y una multa de más de cuatro millones de euros.

Otro de los detenidos ha sido condenado a seis años y multa de 1,3 millones, otro a tres años y multa de 35.000 euros y el último, a dos años y multa de 5.000 euros, aunque en este caso la pena ha sido suspendida bajo la condición de no delinquir durante los próximos cinco años.