Apneef, en peligro: la inestabilidad económica amenaza su labor social
La Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissay Formentera cerró 2024 con pérdidas y prevé repetir la situación en 2025
La Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef)ha alertado de la complicada situación económica que atraviesa la entidad y que pone en riesgo la continuidad de los servicios que presta a decenas de familias en las Pitiusas.
Según informa la asociación en un comunicado, más de 40 usuarios han pasado este año a la lista de espera al no poder acceder a los servicios no concertados, los más afectados por la falta de estabilidad financiera. "Es como si un colegio, a primeros de septiembre, no supiese con qué presupuesto cuenta, ni a cuántos profesores puede contratar", lamentan desde Apneef.
Reducción de personal
La organización cerró 2024 con pérdidas y prevé repetir la situación en 2025. Este déficit ha obligado a tomar medidas difíciles, como no sustituir a profesionales que han dejado la isla por el problema de la vivienda, no incorporar nuevo personal y subir el precio de las intervenciones.
"Estamos priorizando los casos más vulnerables, pero sin recursos suficientes corremos el riesgo de dejar a muchas personas sin ayuda", advierten desde apneef. El problema se agrava porque, según la entidad, otras empresas privadas y asociaciones del sector tampoco pueden absorber la demanda que queda sin cubrir.
Llamamiento a las instituciones
Apneef denuncia, además, la falta de espacio en sus instalaciones actuales en Ibiza, que resultan insuficientes para atender a todos los usuarios. “Sabemos que una nueva sede es imprescindible, pero en este contexto no podemos asumir esa inversión”, reconocen.
Ante este panorama, la asociación pide a las administraciones y a la sociedad soluciones urgentes que garanticen la continuidad de su labor. Consideran clave agilizar los procesos de concertación y facilitar las donaciones y colaboraciones privadas, todavía esenciales para la sostenibilidad del proyecto.
En este sentido, recuerdan la "recaudación histórica" obtenida en los dos últimos años gracias a Grupo Mambo y Keinemusik, aportaciones que supusieron un gran alivio económico y que este 2025 están en riesgo por cuestiones administrativas.
"Necesitamos estabilidad para seguir acompañando a las familias y no dejar a nadie atrás. Debemos garantizar los derechos de las personas con discapacidad y esto depende del compromiso de todos", concluye Apneef.
