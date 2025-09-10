Vuelta al cole en sa Joveria: «Menos mal que han solucionado lo del ‘parking’»

El Ayuntamiento de Ibiza colocó este miércoles un cartel en la entrada al aparcamiento de sa Joveria para avisar de que éste permanecerá abierto de 7 a 17 horas. «No será posible entrar ni salir fuera de este horario», advierte el panel, ubicado en el acceso al terreno.

Desde principio del verano y hasta ayer, el aparcamiento permanecía cerrado por voluntad de su propietario. Optó por ello para evitar que se establecieran allí caravanas, según indicaron desde el Consistorio. No muy lejos de este terreno, en la parte más cercana al Recinto Ferial, hay más de 200 infraviviendas, muchas de las cuales se establecieron tras los desalojos de los asentamientos de es Gorg y Can Rova 2 de este verano.

De hecho, hay algunas autocaravanas muy pegadas al aparcamiento de sa Joveria, que sólo están separadas del aparcamiento por unas grandes piedras. Además de éstas, este miércoles por la mañana también había cordones policiales a ambos lados del acceso al parking, delante de otras grandes piedras que parecían colocadas para que los coches no las sobrepasen ni estacionen en ese lado. Sin embargo, pasados unos minutos de las nueve de la mañana, había varios coches parados delante de los cordones, lo que llevó a que sólo hubiera un carril para la entrada y salida de coches y generó pequeños colapsos.

«Me preocupa cuando vengamos a recogerlos a las dos», avanza M.J.G, antes de que sus pequeños entren a clase. Por otro lado, esta madre comparte la «tranquilidad» que le genera el que se haya abierto el aparcamiento, ya que su cierre ha sido un problema este verano y ha mantenido preocupados a familiares y docentes. «Menos mal que lo han solucionado», comentan entre sí varias madres, después de que la que ha traido a su hijo en bicicleta les pregunte: «¿Habéis tenido problema con el aparcamiento?».