Vuelta al cole en Ibiza: «Mamá, ¿ya es de día?»

«Mamá, ¿ya es de día?», le ha preguntado este miércoles, a las cuatro y media de la madrugada, su pequeño a L. E. «Se ha desvelado, estaba tan emocionado que no se aguantaba», avanza la madre, a la que ahora, cuando están a punto de dar las nueve de la mañana, le toca, en compañía del padre, llevar de la mano al pequeño hasta el interior del colegio Sa Joveria. Es el primer día de curso escolar 2025-2026 y desde hace veinte minutos los alumnos no dejan de llegar.

Todas las imágenes de la vuelta al cole en Ibiza: colegios de sa Graduada y sa Joveria / Vicent Marí

A muchos de ellos les han traído en coche, por lo que los padres agradecen que el aparcamiento de sa Joveria esté abierto. Hasta anteayer permanecía cerrado y tenían la duda de si podrían acceder a él, pero ya saben que ahora está permitido hacerlo de 7 a 17 horas.

Mientras M. J. G. lo comenta, su hijo, que este año empieza tercero de Primaria, pregunta: «¿De qué estáis hablando?». «¿Pero se ha solucionado?», se preocupa después de entender el tema de conversación. Al indicarle la madre que no tiene por qué preocuparse, se queda tranquilo y recupera la timidez con la que venía para susurrar que «sí», tenía ganas de que empezase el cole.

A su lado está su hermana pequeña, que empieza su segundo año de Infantil, y su sonrisa desvela la ilusión que le da retomar la rutina.

«Voy a divertirme mucho con mis amigos en el cole», les contaba esta mañana el pequeño Mateo a sus primos. Su madre explica que, de la emoción, intentaron acostar al pequeño a las nueve de la noche, pero no se durmió hasta pasadas las once. «Luego no había quien lo levantara pero al recordar que era el primer día de cole no ha tardado ni un segundo y ha saltado supercontento de la cama», señala la madre.

Ahora, frente a la puerta que le lleva a su clase, Mateo tampoco tarda en correr a saludar a sus amiguitos y decir «¡Adiós, mamá!», algo antes de lo que a su madre le hubiera gustado.

La alegría del primer día también la transmiten dos niñas, alumnas de Primaria, que corren la una hacia la otra para reencontrarse. «¿Vas a ir a la matinera?», se preguntan. «Yo creo que no nos va a tocar la misma profe, porque aparece otro nombre en la lista», continúan su charla.

El temor al primer día

«Me he comprado esta botella», enseña, después, una de ellas a la otra. Quienes no tienen botella que sacar, presumen de la bicicleta en la que han venido, de su colorido casco o de los dibujos de su mochila. También hay quienes han llegado al colegio en patinete o siguiendo al equipo del servicio de acompañamiento del Ayuntamiento de Ibiza, que llega al poco tiempo de que empiece a sonar una canción de Taylor Swift en el interior del centro.

La música sirve como anuncio de que llega la hora de entrar a clase, pero también ameniza la despedida para aquellos a los que no les hace tanta gracia empezar las clases. Son pocos, pero se nota que no comparten la emoción. Miran al suelo. Apartan su vista de las puertas del centro. Una pequeña se agarra a la pierna de su madre mientras ésta le explica que serán pocas horas las que pasarán separadas.

«¡Podrían ser más!», exclama, mientras, otra madre, que confía en tener tiempo de completar sus tareas en este primer día de cole, el primero «sin los niños en casa».