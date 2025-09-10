El Senado avala que los consells tengan voz en AENA

El Senado ha incorporado dos enmiendas a la ley de navegación aérea para que los consells insulares de Balears y los cabildos de Canarias tengan voz en AENA y se incorpore un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para garantizar el pago del descuento de residentes a las aerolíneas. Ambas iniciativas, según ha informado el PP de Balears en un comunicado, han sido defendidas por el senador popular Cristóbal Marqués y han recibido el visto bueno de la Cámara Alta.

«Los consells de Balears y los cabildos de Canarias deben ser consultados en las decisiones de AENA, como son las ampliaciones de los aeropuertos de las islas. Es de sentido común», ha sostenido el senador por Menorca. Marqués ha lamentado que el PSOE haya rechazado incluir a estas entidades supramunicipales en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias mientras «negocia con Cataluña la cogestión del aeropuerto de El Prat». «Esto es sanchismo en estado puro: privilegios para unos, castigos para otros. Españoles de primera y españoles de segunda. Una auténtica vergüenza», ha criticado.

También se ha aprobado el proyecto de Ley que modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea con algunos cambios, entre ellos un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para cubrir las subvenciones de los billetes de los residentes en las islas asumidas por las aerolíneas.

Este proyecto, que fue aprobado en mayo pasado por el Congreso de los Diputados, busca modificar el régimen jurídico de los aeropuertos de interés general y permitir la compatibilización de la planificación de esos aeropuertos y las instalaciones para la navegación aérea con el régimen de las servidumbres aeronáuticas.

En su paso por el Congreso este proyecto de Ley incorporó dos enmiendas técnicas y este miércoles, en el Senado, se han añadido seis que podrían ser de nuevo rechazadas en la Cámara Baja cuando el texto regrese para su aprobación definitiva.

319 millones

El texto ya incluye el abono a las compañías aéreas de 319 millones por las subvenciones de los billetes de los residentes en las islas en 2024. Las aerolíneas vienen reclamando que se agilicen estos pagos y advierten de que, de lo contrario, algunas compañías podrían reducir rutas y/o frecuencias.

«Es simple, que las facturas de 2025 se paguen este año y no tengamos que esperar al presupuesto del próximo. El 75% de descuento no es un regalo sino un derecho que compensa la insularidad de Balears y Canarias y la extrapeninsularidad de Ceuta y Melilla», ha señalado el senador Marqués, que ha considerado que «la pésima gestión del Gobierno» ha llevado a «una enorme deuda que pone en riesgo la continuidad del sistema y, con ello, la movilidad de miles de ciudadanos».

Pese a ello, el Ejecutivo central «ha intentado, de todas las formas posibles, vetar esta enmienda». «No querían ni que se votase, dejando en su lugar apenas 320 millones tras un acuerdo de mínimos en el Congreso», ha apuntado. Esa cantidad, ha asegurado, es «insuficiente» debido a la falta de presupuestos generales del Estado en lo que va de legislatura.

Petición de las aerolíneas

Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha instado este miércoles al Gobierno a apoyar en el Congreso el crédito de 1.200 millones aprobado en el Senado. La Asociación considera que respaldar esta enmienda garantizará la conectividad aérea y dará respuesta «a la situación insostenible y de asfixia de las compañías aéreas» que conectan estas regiones con la península y que operan vuelos internos.

Según las cifras de ALA, a finales de marzo faltaban por abonar 425 millones de 2024 y en 2025 se devengan otros 1.250 millones, mientras que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen una partida de 560 millones para este año, los mismos que el pasado.