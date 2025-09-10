La sede de la Guardia Civil del Mar abrirá sus puertas en Ibiza dentro de un año

La nueva sede de la de la Guardia Civil del Mar, cuya construcción ya ha comenzado en sa Coma, abrirá sus puertas dentro de un año. Será entonces cuando entre veinte y treinta agentes de la Benemérita podrán comenzar a residir en estas instalaciones para las que se prevé una inversión de 4,6 millones de euros. El edificio, surgido de la rehabilitación integral del pabellón 202 del antiguo acuartelamiento militar, tendrá tres plantas con una docena de viviendas para uno, dos y tres agentes.

Así lo detallaron este miércoles las autoridades durante su visita a las obras, con una delegación encabezada por la presidente del Govern balear, Marga Prohens, quien defendió que «después de años de abandono», ya se «puede decir que Ibiza no es la gran olvidada, sino la protagonista de buena parte de estas inversiones que eran tan necesarias».

«Cuando hablamos de inversión, de infraestructuras y de seguridad, era hora de pensar en la isla de Ibiza y de volver a escuchar a los ibicencos. En el Govern tenemos muy claro que todos los ciudadanos de las islas deben tener un acceso equitativo a estas infraestructuras y a los servicios públicos, que no pueden seguir dependiendo del código postal», expuso.

Después de «décadas sin que se invirtiera en infraestructuras públicas en la Comunitat», la presidenta considera que se había generado «una tormenta perfecta», sumando ese factor a «uno de los mayores crecimientos demográficos de toda España» y al creciente turismo, cuya importancia defendió.

«Es fundamental reforzar la vigilancia del litoral y combatir todas las actividades e ilegales que, además, generan una competencia desleal. Sabemos que la vivienda es uno de los principales problemas que nos encontramos para poder ser un territorio que pueda traer a estos efectivos», comentó sobre la dificultad para contar con agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Balears.

Una vieja reclamación

Por su parte, el presdente del Consell, Vicent Marí, recordó que hacía «bastantes años» que venían reclamando una sede para el servicio marítimo de la Guardia Civil en la isla.

«Necesitamos este servicio permanente para garantizar, intensificar y mejorar los controles y la vigilancia de nuestras costas, en especial a esas actividades que ponen en peligro los valores medioambientales del mar como los fondeos incontrolados, las party boats, los desembarques masivos en espacios protegidos o el control de la pesca ilegal», enumeró.

Además, Marí reclamó que «ojalá el Gobierno central tenga esta sensibilidad con otros asuntos que los ibicencos consideran prioritarios», como «el plus de residencia para todos los funcionarios del Estado o los controles necesarios para evitar el alud migratorio que sufrimos», dijo.