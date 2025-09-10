La rampa del castillo de Ibiza se convierte en un tobogán durante el temporal

El conocido creador de contenido Dwayne Muffin ha compartido en su cuenta de TikTok un vídeo que refleja con humor e ironía las consecuencias del fuerte temporal que azotó ayer Ibiza, especialmente en la zona de Dalt Vila.

En las imágenes se puede ver cómo un turista vestido con pantalón corto y polo se desliza por la rampa que sube al castillo, que estaba empapada. La escena ha generado comentarios divertidos, pero también de preocupación: "Voy pronto a Ibiza, espero que haga buen tiempo", apunta una usuaria.

El vídeo recoge además a varias personas intentando resguardarse de la tormenta con métodos improvisados: desde bolsas de plástico usadas como chubasqueros.

La jornada del martes estuvo marcada por la alerta naranja decretada en Ibiza por lluvias intensas y mal tiempo. El temporal, además, obligó a cerrar los parques de la ciudad de Ibiza y se cancelaron las actividades al aire libre, así como la inauguración de la 'escoleta' Es Baladres en Santa Eulària.