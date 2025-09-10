La rampa del castillo de Ibiza se convierte en un tobogán durante el temporal
Ibiza y Formentera estuvieron bajo el aviso de alerta naranja ayer
El conocido creador de contenido Dwayne Muffin ha compartido en su cuenta de TikTok un vídeo que refleja con humor e ironía las consecuencias del fuerte temporal que azotó ayer Ibiza, especialmente en la zona de Dalt Vila.
En las imágenes se puede ver cómo un turista vestido con pantalón corto y polo se desliza por la rampa que sube al castillo, que estaba empapada. La escena ha generado comentarios divertidos, pero también de preocupación: "Voy pronto a Ibiza, espero que haga buen tiempo", apunta una usuaria.
El vídeo recoge además a varias personas intentando resguardarse de la tormenta con métodos improvisados: desde bolsas de plástico usadas como chubasqueros.
La jornada del martes estuvo marcada por la alerta naranja decretada en Ibiza por lluvias intensas y mal tiempo. El temporal, además, obligó a cerrar los parques de la ciudad de Ibiza y se cancelaron las actividades al aire libre, así como la inauguración de la 'escoleta' Es Baladres en Santa Eulària.
