El PSOE denuncia la paralización desde junio de las obras del colegio Can Misses

El PSOE ha criticado la «nefasta gestión» del Partido Popular en la construcción del futuro gimnasio del colegio Can Misses y la «inacción» del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y de la concejala de Educación, Catiana Fuster, tras la paralización de las obras desde el pasado mes de junio. La formación recuerda que esta infraestructura fue declarada de interés autonómico en mayo de 2024 y que el proyecto ya estaba preparado por el anterior Govern progresista. Sin embargo, las obras no comenzaron hasta febrero de 2025 y quedaron interrumpidas apenas cuatro meses después.

Durante el pasado curso, tanto docentes como alumnado tuvieron que convivir con ruidos, polvo y maquinaria pesada en el recinto escolar. Las obras invadieron el patio del centro y condicionaron la actividad diaria de las clases. Pese al malestar que generó la situación, el PSOE denuncia que, lejos de aprovechar los meses de verano para avanzar en los trabajos, el proyecto se ha mantenido parado desde finales del curso anterior.

Con el inicio del curso, la comunidad educativa del centro arranca con el mismo escenario de incertidumbre: un patio vallado, ocupado por maquinaria y materiales, y sin un calendario claro de reanudación de las obras. «Se trata de una falta de respeto a las familias, al alumnado y al profesorado», apuntan.

La concejala socialista Carmen Boned califica de «vergüenza» la situación: «Es lamentable que Prohens haya permitido que la escuela llegue a este estado y aún más grave que Triguero y Fuster no hayan hecho absolutamente nada para resolverlo».

Los socialistas reprochan que las autoridades locales y autonómicas «sí estuvieron en primera fila para hacerse fotos en febrero, cuando se inició la obra, pero se olvidaron después de hacer un seguimiento riguroso de los trabajos». En este sentido, reclaman al Govern y al Ayuntamiento de Ibiza que asuman responsabilidades y ofrezcan explicaciones claras. Desde el PSOE exigen a los responsables municipales que gestionen de manera inmediata la reanudación de los trabajos y que informen «de forma urgente y transparente» a las familias y al equipo directivo del centro educativo. «Lo mínimo que merecen es saber en qué situación se encuentra el proyecto y cuándo estará terminado», concluyen.