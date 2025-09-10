El piso en venta más barato de Sant Antoni: "Es una máquina de generar ingresos"

El portal inmobiliario Idealista.es ofrece a la venta un apartamento en Sant Antoni por solo 150.000 euros. El inmueble, de 50 metros cuadrados, cuenta con una habitación, baño y cocina equipada. Además, el anuncio destaca que tiene licencia para explotación turística.

El precio llama la atención, ya que está muy por debajo de la media del mercado en toda Ibiza. Se trata de una oferta con algunas particularidades. "No es una oportunidad para quien desee vivirlo, usarlo de segunda residencia o gestionarlo por cuenta propia", apunta la publicación. Así, detalla que "está pensado única y exclusivamente para inversores pasivos que buscan propiedad, rentabilidad fija y cero preocupaciones de gestión".

La propiedad asegura que "este inmueble es mucho más que un apartamento: es una máquina de generar ingresos" y que se ofrece al comprador un retorno asegurado del 10% anual de los beneficios "sin necesidad de dedicación, sin riesgos operativos y con la tranquilidad de ser el dueño". Eso sí, un dueño que no puede decidir vivir allí y si decide comprar, el pago solo se admite al contado.