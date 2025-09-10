Nuevas carpas para migrantes en Ibiza: 120 camas y 500 metros cuadrados

Ibiza y Formentera estrenarán próximamente sus nuevas carpas para labores de acogida a migrantes en sus respectivos puertos, unas instalaciones que servirán para contar con espacios más cómodos y equipados durante la realización de estos trabajos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde la Delegación de Gobierno no concretan una fecha exacta de inauguración, pero sí avanzan que «en unos días» estarán abiertas tanto en es Botafoc como en la Savina.

Interior de una de las nuevas carpas. | DELEGACIÓN DE GOBIERNO

El montaje del exterior de los recintos ya está prácticamente finalizado y ahora solo falta completar la distribución de los espacios interiores y su acondicionamiento para las funciones previstas.

Durante la mañana del martes, los operarios de una empresa de servicios técnicos comenzaban la instalación de los equipos de aire acondicionado en es Botafoc, aunque las carpas seguían completamente vacías, tal y como pudo constatar Diario de Ibiza.

Carpa montada en la Savina de Formentera. | J.A.RIERA

Estas nuevas instalaciones están pegadas a la otra carpa que ya funcionaba para acoger a migrantes desde el mes pasado, muy cerca de la estación marítima de es Botafoc.

Las nuevas carpas del puerto ibicenco tendrán una extensión de unos 500 metros cuadrados y capacidad para la pernoctación de unas 120 personas, 30 menos de las que estimó hace unos días la directora insular del Estado, Raquel Guasch.

Satisfacción policial

«En una de las carpas vamos a hacer todos los trámites policiales y administrativos y en la otra carpa se realizará la asistencia humanitaria. Estamos deseando tener un espacio donde centralizar de manera más adecuada toda la gestión que genera la llegada de pateras», explica el comisario de la Policía Nacional, Manuel Hernández, en declaraciones a este rotativo.

Por el momento, la comisaría de Ibiza se mantendrá como el primer punto de acogida de los migrantes y las carpas solo se utilizarán cuando se produzca una llegada masiva como la del pasado lunes, cuando un total de siete pateras y 103 migrantes arribaron a las Pitiusas.

Fue la tercera jornada con mayor movimiento de todo el año, solo por detrás de los días 12 y 13 de agosto, cuando ambas islas se vieron claramente desbordadas por la afluencia de personas en patera.

Formentera

Aquel colapso fue especialmente acusado en Formentera, que sigue absorbiendo el grueso del fenómeno migratorio debido a su situación geográfica más al sur.

Las nuevas instalaciones en el puerto de la Savina se destinarán a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de su traslado a Ibiza, donde pasan a ser controlado por la Policía Nacional. Tendrán un total de 230 metros cuadrados y podrán albergar a una veintena de personas.

Todas las nuevas carpas dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y contarán con los servicios de seguridad, higiene y climatización correspondientes.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha financiado estos proyectos con un presupuesto de emergencia de 6,7 millones de euros que incluye una partida para ampliar el contrato con Cruz Roja.