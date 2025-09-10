Nueva entrega de trampas para serpientes en Ibiza

La plataforma Sargantanes o Serpents, integrada por Amics de la Terra y GEN-GOB, ha anunciado una nueva distribución de trampas para serpientes el próximo jueves 18 de septiembre, con el objetivo de reforzar la lucha contra la expansión de estos reptiles invasores en la isla.

La iniciativa incluirá una sesión informativa y la entrega de trampas ya equipadas –con bebedero y ratón– listas para su uso inmediato. El acto tendrá lugar en Can Casals (cas Serres), de 18:30 a 19:30 horas, y la charla será impartida en catalán.

Condiciones y prioridades

Para acceder a las trampas es necesario rellenar previamente un formulario. Además, se solicita un depósito de 20 euros, que será devuelto cuando el usuario ya no necesite el dispositivo.

La distribución dará prioridad a residentes de los municipios de Sant Antoni y Sant Joan, dado que otros ayuntamientos ya han puesto en marcha programas propios:

Santa Eulària ofrece trampas a los empadronados que las soliciten.

ofrece trampas a los empadronados que las soliciten. Sant Josep prepara un reparto el próximo mes.

prepara un reparto el próximo mes. Ibiza ya distribuyó 100 trampas antes del verano.

Apoyo ciudadano

Gracias a donaciones particulares, la plataforma dispondrá de 20 trampas adicionales para repartir de forma gratuita: 15 aportadas por Borja Pérez, de Novafalcons, y 5 más cedidas por el carpintero de Sant Carles, Toni Tanca.

Desde la organización recuerdan la urgencia de controlar la presencia de serpientes en la isla, ya que representan una seria amenaza para las poblaciones autóctonas de lagartijas (Podarcis pityusensis).