Nacho Cano cuenta cómo será su nuevo espectáculo 'Ibiza Paradise' en el Hormiguero

El productor musical Nacho Cano visitó este martes por la noche el programa 'El Hormiguero', en Antena 3, que dirige Pablo Motos. El 'later show' se convirtió en el programa más visto anoche con 4,2 millones de espectadores únicos, un 16,5% de share y 1,9 millones de seguidores de media.

Nacho Cano habló de su nuevo espectáculo en Cines Callao que se estrena este 12 de septiembre. "'Ibiza Paradise' es un diner show muy divertido que cuenta cómo los hippies llegan a Ibiza a finales de los 60 y 70". "En San Francisco, en Los Ángeles, hay una migración que viene de los que no quería ir a la guerra del Vietnam y se van a Ibiza en grupo y toda la evolución de la música de los 60,70 y 80, de los grandes temas cuentan eso", explica el artista a Pablo Motos.

"Es un diner show que lo pasas muy bien porque son temazos maravillosos porque, además, ahora nos hace falta pasárnoslo bien", incide el productor musical. Las entradas cuestan entre 25 y 91 euros.

Este espectáculo es muy similar a 'Ibiza Hippie Heaven', el show que Nacho Cano trajo al Teatro Pereyra el verano pasado en el que estuvo toda la temporada como director artístico del emblemático establecimiento, que reabrió sus puertas en mayo de 2024 tras años de reformas. En el caso del Pereyra, el espectáculo también ofrecía la posibilidad de cena.

Durante la entrevista, no se habló del litigio que mantiene el productor musical con el Consell de Ibiza, que ha impugnado ante la Unión Europea el registro de las marcas 'Ibiza Paradise' en 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' por el uso de la palabra Ibiza.

El compositor defendió a principios de septIembre en un comunicado que Ibiza "es un patrimonio de todos".En defensa de su uso, señala que no es la única marca que hace uso del nombre de la isla: "Registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (...) reconoces 232 con ese vocablo". "'Ibiza Paradise by Nacho Cano' es exactamente eso: una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu... Intentar censurarlo no es solo injusto, sino un ataque a lo que representa: diversión, libertad, música y creatividad", insistió Cano, que al final de su comunicado exclamó: "¡¡¡Ibiza es un patrimonio de todos!!!".

El productor musical sí que habló de la querella por presunta prevaricación contra la jueza que le investigó por supuestos delitos contra los extranjeros y los trabajadores con su espectáculo 'Malinche', después que la Audiencia Provincial de Madrid archivase la causa al no ver indicios de delito. “Yo estoy en este país dando curro y cantando. Todo lo que tengo, lo tengo por mí. Esto no lo hago por mí, lo hago para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna”, exclamó, a la vez que tildó de "disparate" que la jueza pidiera de dos a seis años de cárcel.