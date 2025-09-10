Miguel Ángel Silvestre y Nerea Rodríguez, su noche de pasión en Ibiza
El actor y la emprendedora Rebeca Toribio anunciaron su ruptura en junio
Laura Fa
El actor Miguel Ángel Silvestre y la emprendedora Rebeca Toribio anunciaron su ruptura en junio; desde entonces, no habíamos vuelto a tener novedades sobre su vida amorosa. Ahora, el pódcast de Mamarazzis, de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA ha desvelado que el intérprete estaría ilusionado o habría comenzado algo especial con "una cantante muy conocida de este país". Se trata de nada más y nada menos que de Nerea Rodríguez, exparticipante de 'Operación Triunfo' y futura concursante de 'Bailando con las estrellas'.
En verano, ambos coincidieron en Soho Farmhouse, un local en Ibiza en el que "se les vió 'flirteando' fuertemente", recogen las Mamarazzis. Rápidamente, este 'flirteo' se convirtió en caricias, y estas pasaron más tarde a ser besos apasionados.
El poco disimulo de ambos cobra sentido cuando descubrimos que el interés mutuo "viene de lejos". Concretamente, se remonta a hace por lo menos año y medio. Por aquel entonces, ambos se veían de vez en cuando como amigos, aunque intercambiaban mensajes y se habían confesado que se gustaban. Con todo, sus respectivas relaciones impidieron una historia de amor que empezó a cobrar forma cuando las solterías de un lado y del otro se alinearon en la isla balear.
