Buscando ocho agujas en tres pajares de Ibiza

«Nos dijo en Camerún la madre de un desaparecido que la paciencia de una madre es infinita, que hasta que no te mueres no se te acaba la paciencia. Si a una madre no se la acaba la paciencia, a nosotras tampoco».

Acto seguido, a Helena Maleno se le quiebra la voz, se le humedecen los ojos, se emociona. La fundadora y directora del colectivo Caminando Fronteras explica, junto a la puerta principal del cementerio de Sant Francesc, en ses Salines, lo que la ha traído hasta aquí en este soleado miércoles de septiembre.

Acompañada por la coordinadora del Fons Pitiús de Cooperació, Fina Darder, y la concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Sant Josep, Marilina Serra, recorre tres cementerios del municipio buscando las tumbas de ocho migrantes que perdieron la vida cruzando la ruta argelina y a los que sus familias están buscando a miles de kilómetros de distancia.

«Encontrarlos, aunque sea muertos, es terminar el duelo, es poder rezarles, es descansar. Si no, esa familia no descansa nunca. Pero no solo una generación, es un duelo tan inacabado que hemos visto a padres y madres que han muerto, y entonces le toca la búsqueda al hermano», cuenta a Diario de Ibiza.

Es una de las activistas más conocidas en la defensa de los derechos de los migrantes. Fue Caminando Fronteras la asociación que publicó un estruendoso informe en el que cifraba en 517 el número de muertos en 2024 tratando de cruzar el Mar Mediterráneo.

En medio de la tranquilidad del camposanto, solo interrumpida por el ruido de fondo que suelta de vez en cuando la depuradora cercana, Maleno cuenta una historias sobrecogedoras y alterna sus relatos con pedagogía sobre la materia que Marilina Serra escucha con interés.

—¿No ponéis una plaquita en el nicho? En El Hierro lo están haciendo para tenerlos identificados.

—Sí, son opciones de mejora que no cuestan nada.

—Ahora es la ruta mas transitada. Que podáis ver como lo han hecho en otros lugares, como Andalucía, que llevan mucho tiempo.

Apuntando iniciales

Y es que el nicho 297 solo es una superficie en blanco. De esa víctima solo se tiene un dato, su fecha de llegada: 31 de mayo. En el nicho 296 al menos se pueden leer unas iniciales: F. G. S. «Posiblemente sea una preidentificación. Le vamos a preguntar a la Guardia Civil», dice Maleno.

Es un trabajo detectivesco, «muy de hormiguita», siempre con el objetivo de «tratar de tejer redes para poder llegar a una identificación o al menos para dar dignidad a estas tumbas».

En total, son ocho fallecidos, siete hombres y una mujer, repartidos entre este cementerio y los de Sant Agustí y Sant Josep, que la comitiva visita a continuación. La directora de Caminando Fronteras reconoce que es una tarea «muy difícil», pero recuerda que han conseguido identificar varios cuerpos en lugares como Lanzarote o Murcia.

«No hay protocolos y vamos ensayo-error. La parte migratoria afecta incluso en la muerte. Es muy difícil, pero hay que intentar avanzar, aunque sea con una preidentificación de familia», reflexiona.

La historia de Tierno

Mientras van recorriendo el cementerio, Maleno sigue contando historias, alguna tan sorprendente que invita a pensar eso tan manido de que la realidad puede superar a la ficción. O, si no, qué pensar del adolescente de 15 años que se escapó de su familia en Mali, cruzó Mauritania y se subió a un cayuco con otras 200 personas rumbo a Canarias. Solo sobrevivieron nueve.

«Su familia contactó con nosotros para buscarlo. Lógicamente, había muy pocas posibilidades de que estuviera vivo. Bueno, pues sobrevivió. Llegó en muerte cerebral. Se despertó, se recuperó por completo y ya está en el instituto. Además nos dicen los profesores que es muy inteligente». El chaval se llama Tierno. Tal cual.

Pero muchos otros ni se acercan a milagros como este y pierden la vida surcando la ruta argelina. En esos casos, las familias se ven obligadas a pelear contra la distancia y la burocracia.

«Muchas veces no se es sensible en devolver las pertenencias. ¿Qué harías tú si fuera tu hija? Enterrarla, recuperar sus cosas, saber cómo ha muerto... Determinados discursos nos hacen alejarnos a unos de otros. Y somos todos iguales», resume Maleno.