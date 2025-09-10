Marí Bosó acusa al Gobierno de «negar el drama migratorio en Balears»

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, cargó este miércoles contra el Ejecutivo durante la sesión de control al Gobierno por su gestión de la inmigración en Baleares. Marí acusó al Ministerio del Interior de «negar el drama humanitario» que se vive en el archipiélago y de utilizar «palabras grandilocuentes» para tapar lo que calificó de una «mala conciencia».

Según defendió el diputado ibicenco, el Gobierno ha convertido la inmigración «en el tercer problema más grave para los españoles», citando el último barómetro del CIS. A su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo ha sido incapaz de ofrecer respuestas al fenómeno migratorio, sino que además «agravia a Argelia» en el terreno diplomático y mantiene a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en condiciones precarias. «No cubren las vacantes y condenan a la indigencia a quienes deberían estar en primera línea con los salarios», lamentó .

Marí recordó que la actual presidenta balear, Marga Prohens, ya advirtió «hace tres años» del incremento de llegadas de pateras a las islas, «mientras Marlaska lo negaba». En este sentido, reprochó al ministro del Interior que siga minimizando la situación, pese al aumento constante de embarcaciones interceptadas en aguas de Baleares.

El portavoz popular subrayó que los datos hablan por sí solos. «Cuando gobernaba el PP, los inmigrantes llegados a las costas de Baleares fueron 200. Con ustedes en 2024 fueron 5.900 y este año vamos por 5.100», recalcó, advirtiendo de que el archipiélago se ha consolidado como «una ruta para las mafias» que trafican con vidas humanas en el Mediterráneo .

A juicio del dirigente popular, mientras el Ejecutivo «acusa a todo el mundo de racismo», los migrantes continúan perdiendo la vida en la travesía hacia Europa y «cientos de miles de personas» sobreviven en situación irregular en España. «Es un drama humanitario diario que ustedes niegan», insistió.

Como alternativa, Marí defendió la receta de su partido y de Alberto Núñez Feijóo para «arreglar este desastre migratorio». Entre las medidas que planteó se encuentran una «lucha sin cuartel contra las mafias», reforzar la cooperación internacional «sin agraviar a nadie», mejorar las condiciones laborales de los cuerpos policiales y transmitir un mensaje claro: «Solo admitiremos una inmigración legal» .

El diputado por Ibiza concluyó su intervención reclamando un «cambio de rumbo urgente» en la política migratoria española y sostuvo que la solución pasa por «cambiar de Gobierno». Para Marí, la única manera de frenar el colapso del sistema de acogida y la presión sobre Balears es recuperar una estrategia «seria, firme y respetuosa con los derechos humanos, pero sin dar alas a las mafias».