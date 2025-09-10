Liberan a una cigala atrapada en una red fantasma en aguas de Ibiza

Las redes fantasma son trampas mortales para muchos animales. Año tras año quedan abandonados en el fondo del mar aparejos de pesca que siguen atrapando peces, tortugas, aves marinas o cigalas, como en este caso.

El pasado lunes, en una inmersión al oeste de sa Conillera, dos buceadores encontraron una cigala atrapada en una red abandonada a algo más de 25 metros de profundidad. "Nos dedicamos un rato a liberarla. La red, enorme, se extendía varios metros enredada por el suelo sobre una plataforma de roca y, más abajo, había aún un buen tramo levantado, calado, sobre el sustrato", explica en sus redes sociales Cristina Amanda Tur, periodista y escritora que dirige el programa de radio sobre naturaleza y medio ambiente en IB3 'Nautilus'.

"La semana pasada, a 30 metros en s'Espartar, vimos otra red fantasma que cuelga de una roca y un compañero cortó el cabo que flotaba en la columna de agua", señala la periodista, que es aficionada al submarinismo.

Cigala atrapada. / CAT

La periodista denuncia que cada dos por tres sacan restos de redes y otros aparejos de pesca, cuando pueden, porque la red de este lunes era muy grande. Asimismo, lamenta que en todas las inmersiones se encuentran "basura de los pescadores, por no hablar de otros desastres": "la contaminación, el ruido de las motos que pasan por encima, las especies invasoras, las estrellas y los corales muertos por la elevada temperatura, las gorgonias arrasadas por los pescadores".

La asociación ecologista WWF señala en su web que cada año se vierten a la naturaleza cien millones de toneladas de residuos de plástico y la décima parte acaba en los océanos. Las redes fantasma suponen el 10% del total de residuos y vertidos al mar, según la estimación de WWF: se calcula que entre 500.000 y un millón de toneladas de redes y artes de pesca se abandonan en el océano cada año y se convierten en trampas mortales para la fauna. Las redes no se descomponen y continúan matando fauna durante décadas