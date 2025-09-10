Leona, el yate inspirado en el Imperio Romano que navega estos días en aguas de Ibiza

El Leona, el yate lanzado en 2023 por el astillero turco Bilgin Yachts, ha llegado a aguas de Ibiza. Esta joya de lujo flotante de 80 metros de eslora, el mayor yate privado construido en Turquía, puede alojar entre 12 y 16 invitados con una tripulación de entre 20 y 24 personas.

Este superyate ofrece un entorno íntimo y exclusivo, pensado más para el disfrute familiar que para el uso comercial. Y es que el interior destaca por su decoración llena de incrustaciones de oro y tejidos lujosos. Destacan su suite principal ‘palacial’, con una terraza spa privada; dos cabinas VIP con baños y vestidores; un cine en terciopelo rojo; un piano bar; un sky lounge; gimnasio interior; y una de las zonas más espectaculares: un beach club con piscina, decorado con mármol, esculturas inspiradas en la mitología clásica, un bar y un salón de aroma moruno con zona para fumar shisha (hookah).

El bar del beach club está elaborado en ágata azul y amatista, dos piedras semipreciosas que no solo son lujosas, sino también inusuales en el diseño de yates.

De hecho, el apodo más popular del Leona es "el palacio de César flotante", debido a su interior excesivamente lujoso, inspirado en la opulencia del Imperio Romano. El uso de mármol, columnas clásicas, estatuas y una piscina rodeada de esculturas hace que muchos lo comparen con una villa imperial… pero sobre el mar.

Imagen de la piscina del yate / Superyacht

Asimismo, el Leona atesora varios galardones. Entre ellos figuran el premio Motor Yacht Over 60 Metres en los International Yacht & Aviation Awards 2024 (Cannes), y el reconocimiento a Outstanding Exterior Design – Motor Yachts, 60 m and above en los Boat International Design & Innovation Awards 2024.

En cuanto a su propiedad, algunas fuentes apuntan a que su dueño es un miembro de la familia real saudí, aunque no se han hecho declaraciones oficiales ni se ha confirmado el nombre específico. Respecto a su precio, se estima que ronda los 55 millones de euros.