Prohens: "Se están planteando escenarios o instalaciones en Ibiza que no reúnen las condiciones de dignidad que debería tener cualquier menor"

«Ayer [por el martes] superamos las más de 5.000 personas llegadas a nuestras costas», indica la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. De éstas, 103 llegaron a Formentera, en siete pateras diferentes. Esto ocurrió el mismo día que se informaba de que la Delegación del Gobierno ultima las nuevas carpas en los puertos de es Botafoc y la Savina, que permitirán acoger a 120 y 50 personas, respectivamente.

Mientras, las instalaciones en las que se acoge a los menores migrantes, en Sa Coma, porque la tutela de los llegados a las Pitiusas le corresponde al Consell de Ibiza, ya no dan para más. El pasado sábado, el presidente de la institución, Vicent Marí, compartió la situación «desesperada» en la que está la isla dado que, al menos hasta este sábado, eran 85 los menores migrantes que había en Sa Coma. Además de ellos, el Consell tutela a otros 70 menores, de los que los mayores de 12 años suelen residir en Sa Coma.

«Ya no es sólo un problema de recursos presupuestarios, que lo es. Ya no es sólo un problema de espacios, que lo es... Es que ya es un problema de personal. Las propias entidades con las que estamos en contacto dicen que no tienen personal», advierte Prohens, al preguntarle por las medidas que se plantean para paliar esta situación.

«Se están planteando escenarios o instalaciones que no reúnen, desde nuestro punto de vista, las condiciones de dignidad que debería tener cualquier menor, pero son las únicas que nos quedan ante una situación de emergencia», anuncia la presidenta.

«1.000% de sobreocupación»

Prohens critica que este martes, «el Gobierno de España negó la contingencia migratoria» e indica que este mismo «dice que para las personas que llegan instalará carpas y unas instalaciones de primera acogida, pero les da igual lo que ocurre con los menores. Les da igual que tengamos más del 1.000% de sobreocupación en los centros, porque considera que aún pueden venir más». «Les da igual si empeoran las condiciones para poder acoger a estos menores», denuncia.

«Por eso, cuando conocimos que se nos negaba la contingencia migratoria, no para trasladar a nuestros menores sino para que no lleguen menores de otras comunidades en una situación que es alarmante, hemos recurrido a la Audiencia Nacional y agotaremos todas las vías jurídicas y legales para que alguien nos haga caso», concluye Prohens.