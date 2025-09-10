Govern y Vila firman el acuerdo para obras por 4,5 millones en colegios del municipio

«El convenio de infraestructuras educativas más importante de toda Balears, tanto por el número de colegios beneficiarios como por la inversión total». Así de contundente se muestra el conseller balear de Educación y Universidades, Antoni Vera, poco después de firmar el convenio con el alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero.

El acuerdo, que supone una inversión de aproximadamente 4,5 millones de euros a ejecutar entre 2026 y 2028, afecta a nueve centros de educación Infantil y Primaria del municipio de Ibiza: Can Misses (12.300 euros), Sa Joveria (220.200), Can Cantó (920.000), Sa Bodega (139.400), Portal Nou (167.700), Cas Serres (1.000.000), Poeta Villangómez (885.000), Sa Blanca Dona (990.000) y Sa Graduada (182.000).

«Mayor déficit de infraestructuras en Ibiza»

El conseller considera que este pacto responde a una necesidad, ya que «Ibiza es la isla de toda la comunidad con un mayor déficit de infraestructuras educativas». Un déficit del que no se escapa Vila: «Era necesario revertir la situación en los colegios de este municipio, ya que muchos estaban en estado de dejadez».

Las actuaciones previstas en los centros mencionados responden a una gran diversidad de demandas: desde la reforma del pavimento deportivo del CEIP Portal Nou hasta la construcción de un almacén de cocina en el colegio Sa Bodega, pasando por la reparación del pavimento hundido en un aula en Sa Joveria, la instalación de aire acondicionado en el CEIP Can Misses o la sustitución de las vallas de madera por metálicas en este mismo centro, entre otras.

A ello hay que sumarle la incorporación del servicio de comedor, a partir del curso 2025-2026, en los colegios Portal Nou y Poeta Villangómez, una medida que Vera considera «una necesidad que debería existir en todos los colegios de Balears».

El conseller añade que «están previstas muchas más actuaciones en los centros educativos de Ibiza». Entre ellas, destaca el nuevo instituto de Can Cantó: «Si todo va bien, la adjudicación y licitación de la obra estará decidida antes de final de año. Es necesario que este centro entre en funcionamiento pronto, ya que los institutos de Vila no pueden acoger a todos los alumnos que quieren matricularse».

Al margen del CEIP Can Cantó, el Govern prevé «colocar el año que viene la primera piedra del Centro de Educación para Adultos (CEPA) de las Pitiusas, además de convertir en realidad el proyecto de la Escola d’Art».

«Garantizar espacios más seguros y accesibles»

Para el alcalde, el pacto con el Govern balear sirve «para garantizar espacios más seguros, accesibles y adaptados para nuestros niños». Triguero añade: «Esta actuación es un paso adelante para ofrecer entornos escolares de calidad, que favorezcan el desarrollo integral del alumnado y refuercen el valor de la educación como herramienta fundamental de futuro para Ibiza». «La firma de este convenio permitirá mejorar de manera significativa las infraestructuras de los centros educativos de nuestro municipio», concluye el alcalde.