Droga caníbal, empujones y escupitajos: las agresiones sufridas por los sanitarios del centro de salud de Sant Antoni

La agresión sufrida hace unos días por dos médicos del centro de salud de Sant Antoni, que ha motivado la convocatoria de una concentración de protesta este viernes a las 13.30 horas, no es un hecho aislado. El historial de episodios violentos en este ambulatorio es largo y da cuenta de la vulnerabilidad con la que trabajan los profesionales sanitarios en primera línea.

En mayo de 2016, un turista británico desató el caos insultando al personal, abriendo puertas y enfrentándose a los médicos. Fue necesaria la ayuda de un familiar de un paciente y la intervención de cuatro policías y dos guardias civiles para reducirlo. Uno de los médicos resultó lesionado en la rodilla. Ese mismo año, en Nochevieja, un joven ibicenco de 17 años, borracho, golpeó a un celador, rompiéndole las gafas y un reloj.

Los sustos, sin embargo, venían de antes. El 1 de junio de 2014, un hombre en estado de embriaguez y bajo los efectos de la llamada “droga caníbal” entró en el centro en un estado de agresividad extrema. Incluso esposado, trató de lanzarse sobre una enfermera y mordió a un policía. Ocho agentes hicieron falta para controlarlo, mientras otros pacientes también mostraban actitudes violentas esa misma noche.

En julio de 2010, un hombre empujó contra una vitrina a una enfermera que le hacía una cura, por lo que fue condenado a un año de cárcel. Aún más atrás, en 2008, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza impuso dos años y medio de prisión a un paciente que intentó agredir a una médico de familia porque no accedió a darle una baja laboral. “Sé dónde vives y no te comerás las uvas”, la amenazó antes de ser reducido.

Uno de los últimos episodios reseñables antes de los más recientes tuvo lugar en noviembre de 2019, cuando una médico fue víctima de insultos racistas y un escupitajo tras negarse a entregar una receta en papel, al estar ya registrada en la tarjeta sanitaria de la paciente.

De la droga caníbal a los empujones, pasando por amenazas e insultos, los sanitarios de Sant Antoni acumulan un historial de agresiones que este viernes volverán a denunciar públicamente con una concentración en defensa de su seguridad y dignidad profesional.