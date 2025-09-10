Denunciado un hombre que vendía vapers a menores en Sant Antoni

La Unidad de Menores de la Policía Local de Sant Antoni ha denunciado a un individuo que se dedicaba a la venta de vapers en la vía pública sin la autorización administrativa correspondiente.

La intervención se llevó a cabo tras el seguimiento de los agentes a una persona que se anunciaba en una red social y sobre la que existían denuncias por la posible venta de vapers a menores de edad.

La actuación también fue posible gracias a la colaboración ciudadana, ya que remitieron fotografías e información que resultaron clave para la investigación, según informa el Consistorio.

71 vápers intervenidos

Durante el operativo, agentes de paisano de la Unidad de Menores observaron al denunciado con su motocicleta y lo siguieron hasta comprobar que estaba vendiendo un váper a un joven de 18 años.

En el lugar se encontraban numerosos jóvenes y, al identificarse los agentes, muchos de ellos huyeron corriendo, pero pudieron identificar a una menor de edad y a tres jóvenes de entre 18 y 23 años.

Al denunciado se le incautaron 71 vápers y podría enfrentarse a una sanción grave, con una multa económica que oscila entre los 3.001 y los 30.000 euros, por carecer del título habilitante para el ejercicio de la actividad.