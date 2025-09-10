Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esto es lo que cuesta vivir cerca del único campo de golf de Ibiza

El portal inmobiliario Idealista tiene a la venta una propiedad ubicada en Roca Llisa con vistas a las colinas del campo de juego

Vista de la porpidad desde fuera.

Vista de la porpidad desde fuera. / idealista

Redacción Digital

Ibiza

El portal inmobiliario Idealista tiene a la venta un ático de dos habitaciones ubicado en Pinar Golf, dentro del complejo residencial de Roca Llisa. Su precio es 750.000 euros. La vivienda dispone de portal eléctrico y vigilancia las 24 horas del día. La propiedad cuenta con un estacionamiento cubierto privado.

El apartamento se distribuye en una sola planta de 80 metros cuadrados habitables y se abre a un espacio exterior de 140 metros cuadrados. Una terraza adyacente prolonga el salón y las habitaciones. En la azotea, una segunda terraza alberga una piscina privada, un espacio para comer, una barbacoa y una ducha exterior.

En el interior, una sala de estar luminosa con cocina abierta y comedor constituye el corazón de la casa. Desde el salón, se accede a una primera habitación doble con espacios de almacenamiento, mientras que un baño para invitados se encuentra justo enfrente. En la parte trasera, la suite principal cuenta con un baño privado y generosos espacios de almacenamiento.

La propiedad ofrece acceso a una piscina comunitaria, un gimnasio y una sauna. También incluye una plaza de estacionamiento privada, un trastero y cuenta con conexiones a agua y electricidad de la ciudad.

Ubicado en la urbanización de Roca Llisa, está a solo cinco minutos del pueblo de Jesús y a diez minutos tanto de Santa Eulària como de la ciudad de Ibiza, destaca el anunciante.Tiene orientación sur, con vistas al bosque y las colinas del campo de golf desde la terraza en la azotea.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents