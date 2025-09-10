Esto es lo que cuesta vivir cerca del único campo de golf de Ibiza

El portal inmobiliario Idealista tiene a la venta un ático de dos habitaciones ubicado en Pinar Golf, dentro del complejo residencial de Roca Llisa. Su precio es 750.000 euros. La vivienda dispone de portal eléctrico y vigilancia las 24 horas del día. La propiedad cuenta con un estacionamiento cubierto privado.

El apartamento se distribuye en una sola planta de 80 metros cuadrados habitables y se abre a un espacio exterior de 140 metros cuadrados. Una terraza adyacente prolonga el salón y las habitaciones. En la azotea, una segunda terraza alberga una piscina privada, un espacio para comer, una barbacoa y una ducha exterior.

En el interior, una sala de estar luminosa con cocina abierta y comedor constituye el corazón de la casa. Desde el salón, se accede a una primera habitación doble con espacios de almacenamiento, mientras que un baño para invitados se encuentra justo enfrente. En la parte trasera, la suite principal cuenta con un baño privado y generosos espacios de almacenamiento.

La propiedad ofrece acceso a una piscina comunitaria, un gimnasio y una sauna. También incluye una plaza de estacionamiento privada, un trastero y cuenta con conexiones a agua y electricidad de la ciudad.

Ubicado en la urbanización de Roca Llisa, está a solo cinco minutos del pueblo de Jesús y a diez minutos tanto de Santa Eulària como de la ciudad de Ibiza, destaca el anunciante.Tiene orientación sur, con vistas al bosque y las colinas del campo de golf desde la terraza en la azotea.