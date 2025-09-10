La compositora Sofía Ellar lanza una nueva canción grabada entre Ibiza y Formentera
El tema, 'Sobrao' se estrena este viernes
La cantante y compositora Sofía Ellar estrena este viernes su nuevo tema 'Sobrao', una canción grabada entre Ibiza y Formentera. “El verano, el sol, el mar y el buen tiempo me recargan las pilas, me llenan de energía y me hacen muy feliz, por eso cuando termina agosto siento que algo desaparece y es la razón por la que he decidido presentar el tema más alegre de mi nuevo disco esta semana, para recordar que el verano sigue y que tenemos mucho que bailarle”, afirma la artista con una sonrisa.
‘Sobrao’ es el tercer sencillo de su nuevo LP de estudio, ‘Ellar’, cuyo videoclip ha rodado íntegramente en las Pitiusas. “Tengo una conexión muy especial con las islas desde mi adolescencia. Al final soy una persona del mundo. Nací en Londres, me siento de Cantabria, vivo en Madrid y me escapo siempre que puedo de norte a sur para recorrer mis lugares talismán”, sentencia. Entre esos rincones, Baleares ha protagonizado muchas de sus canciones y cuenta con uno de los estudios donde ha grabado algunos de sus temas más reconocidos. “Tengo mucho que agradecerles a las islas, a sus costas, a sus amaneceres y atardeceres. Soy una persona sencilla que es feliz tomando un café a las siete de la mañana sentada en la arena y dándome un baño. Por eso ‘Sobrao’ tiene aroma a sal y a amistad y mucho de Ibiza”, avanza.
La cantautora Sofía Ellar ha presentado ya otros dos temas de este disco, ‘Ellar’: 'Cosiendo y cantando' y 'Cómo lo vivas'.
“Este disco está teniendo una gran aceptación por parte del público y muestra a una Sofía más madura, más reflexiva y más completa”, asevera. “Tengo muchísimas ganas de presentarlo y de anunciar mi nueva gira, aunque por ahora solo puedo decir que será antes de que se acabe este 2025”, agrega.
'Sobrao' podrá escucharse desde este viernes 12 de septiembre en todas las plataformas digitales e “invita a dejarse llevar por la música, sin fórmulas, sin cálculos y solo sintiéndola” tal y como destaca su autora.
Sobre Sofía Ellar
La cantautora y compositora Sofía Ellar ha autoeditado y producido toda su carrera como artista independiente y empresaria desde que, en 2017, a sus 21 años, decidió perseguir su sueño y se lanzó a la aventura de la música.
Aunque es española nació en Londres, con lo que su inglés nativo le ha permitido componer y cantar muchos de sus singles en inglés.
‘Seis Peniques’, ‘Nota en Do’ y ‘Libre’ son los álbumes que ha compartido a corazón abierto con todo su público y familia, alcanzando, el tercero, el número dos en ventas físicas. Además, ha publicado más de 20 singles que la posicionan como una de las cantautoras femeninas con mayor catálogo musical.
Con su último LP, ‘Libre’, se colocó en el número dos de ventas, posicionándose como la artista española que más discos vendió en 2022, solo por detrás de Rosalía.
Con 'Ellar' ya ha cosechado cerca de 500.000 escuchas en Spotify y Youtube.
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- Una testigo del atropello mortal entre Sant Antoni y Sant Josep: «¡Que vengáis! ¡Que se está muriendo!»