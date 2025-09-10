El curso comienza en Ibiza con cifras récord: sólo tres vacantes de profesores el primer día de clase

El primer día de clase empieza en las Pitiusas con cifras récord en materia de docentes: sólo hay tres vacantes en Ibiza y ninguna en Formentera. Las plazas que quedan por cubrir son de especializaciones. De este modo, actualmente hay 2.082 plazas docentes cubiertas en Ibiza, según apunta la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su visita al colegio Sa Graduada, de Vila, con motivo del inicio del curso escolar 2025-2026, que ayer llenó las aulas de nuevo con 19.268 alumnos en Ibiza y 1.263 en Formentera. Esto supone "30 docentes más que el año pasado", indica. En el conjunto de las islas, la presidenta señala que la suma alcanza los 1.122 profesores más en las aulas de Baleares en los dos años de su mandato.

Prohens destaca: "Este es el primer curso en el que los profesores de Ibiza cobrarán el plus de difícil cobertura de hasta 200 euros, y el año que viene alcanzará los 300 a raiz del acuerdo firmado en esta isla con todas las fuerzas sindicales". Desde la conselleria de Educación señalan que el hecho de que se haya adelantado la adjudicación de plazas este año también ha ayudado a cubrir las vacantes, que el año pasado eran cerca de 40 a estas alturas.

Más profesionales de atención a la diversidad

Prohens aclara que este curso las Baleares también cuentan con "más profesionales de atención a la diversidad que nunca". Se trata de 1.672 especialistas de apoyo y más de 416 ATes, lo que son "casi un centenar más de profesores que acompañan a aquellos que más lo necesitan", indica. En Ibiza, estas cifras se traducen en "259 profesionales de apoyo, 74 auxiliares técnicos educativos y 66 orientadores", lo que, según explica la presidenta son "13 profesionales más de atención a la diversidad que el curso pasado". Por otro lado, Baleares también cuenta este curso con un total de "79 psicólogos educativos", de los que seis están en Ibiza.

Este curso se estrenan los nuevos currículos educativos aprobados por el Govern Balear. Con ellos, los alumnos tendrán más horas de Lengua o de Matemáticas: "Las dos asignaturas clave que nos dejaban en una situación de debilidad respecto a las otras comunidades", expone Prohens. Por otro lado, destaca que el año pasado el Govern ya fue "pionero" en proteger a los adolescentes al "pohibir el uso del teléfono móvil en las aulas" y éste será el primer curso en el que se limita el uso de las pantallas, que quedan "restringidas en Infantil y hasta tercero de Primaria". Así, Prohens indica que "se da respuesta a una preocupación y una petición que hacían las familias".

De este modo, la presidenta destaca que los nuevos currículos "tratan de volver a la cultura del esfuerzo, el mérito y los conocimientos elementales y busca poner la adquisición de conocimientos en el centro de la educación y paliar algunas debilidades que presentaba el sistema educativo".

'Escoletes' y mejora de infraestructuras

Este curso en la isla también comienza con tres nuevas escoletes "y más de 252 plazas que gestionará directamente el Govern", apunta Prohens. Se trata de las de Santa Eulària, Sant Carles y Sant Rafel que, en este momento, suman un total de 55 plazas disponibles para alumnos en todos los cursos, según aclaran desde la conselleria de Educación.

En materia de infraestructuras escolares, la presidenta destaca que de los 80 millones que ha destinado el Govern este verano a mejorar las instalaciones, "12,5 millones han sido para Ibiza". Prohens indica que se han reformado la cubierta y el gimnasio y se ha sutituido luminaria y climatización en el instituto Xarc; se ha ampliado el colegio Can Misses (actualmente en obras); se ha cambiado carpintería y persianas en los colegios Sant Carles, Sant Rafel y Labritja; se ha climatizado el Conservatorio y se han iniciado las obras del nuevo colegio Es Faralló, en Santa Eulària. De este modo, Prohens apunta que se avanza en la mejora de las infraestructuras, después de que hace dos años el Govern se encontrase en Ibiza: "Con un abandono que no había en ninguna otra isla de nuestro archipiélago".

El trabajo en esta materia continúa, como ha podido comprobar este miércoles por la mañana Prohens, que visitó algunas aulas del colegio Sa Graduada acompañada por el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, el presidente del Consell, Vicent Marí, y el conseller de Educación, Antoni Vera, entre otros cargos políticos. Al finalizar la visita, los alumnos del centro tenían prisa por salir al patio porque no funcionaba la climatización en sus aulas.