El álbum
Campañas de sensibilización en las playas sin humo de Sant Josep
Sant Josep ha desarrollado este verano diversas «acciones de concienciación» en las playas declaradas sin humo del municipio —Cala d’Hort, es Cavallet, es Migjorn (ses Salines) y Platges de Comte— para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de no fumar en ellas para prevenir el impacto ambiental de las colillas y proteger la salud de los usuarios.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera