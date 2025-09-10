Campañas de sensibilización en las playas sin humo de Sant Josep

Sant Josep ha desarrollado este verano diversas «acciones de concienciación» en las playas declaradas sin humo del municipio —Cala d’Hort, es Cavallet, es Migjorn (ses Salines) y Platges de Comte— para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de no fumar en ellas para prevenir el impacto ambiental de las colillas y proteger la salud de los usuarios.