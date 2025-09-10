Bersuit Vergarabat: «Los músicos, a veces, somos la voz de los que no la pueden alzar»

Después de Barcelona, Ibiza es la segunda parada de una gira con la que Bersuit Vergarabat celebra que se cumplen 25 años de su primera actuación en España. Como en sus visitas anteriores, el concierto de la mítica banca argentina, programado para mañana, tendrá lugar en Las Dalias, que abrirá puertas a las 20 horas. A excepción de Tito Verenzuela, estarán todos sus componentes, Carlos Martín, Pepe Céspedes, Juan Subirá, Juan Bruno, Nano Campoliete, Leo Macaluse y los vocalistas Cóndor Sbarbati y Daniel Suárez, que es el que ejerce de portavoz del grupo en esta entrevista telefónica con Diario de Ibiza.

Actuaron en Ibiza, la primera vez, en 2016 y, la última, en 2023. ¿Qué les ha motivado a repetir experiencia en la isla y en Las Dalias?

Y cómo no volver a Ibiza con lo linda que es, con lo bien que lo pasamos aquí y lo a gusto que se está en Las Dalias, con su gente y con el buen recibimiento que siempre nos ha dado. Aparte, siempre nos ha tocado un clima hermoso y todo es tan agradable que dan ganas de quedarse.

Imagen promocional de la banda argentina, que el año pansado lanzó el álbum 'Cocoliche Life'. / www.diegofrangi.com

¿Los esperamos en pijama, como siempre?

Sí, claro. Mira que han cambiado cosas en esta banda en estos casi 38 años, pero lo del pijama siempre lo hemos mantenido.

Tengo entendido que lo de llevar pijama en plan uniforme es en homenaje a los pacientes de un hospital psiquiátrico de Buenos Aires...

Sí, en los hospitales psiquiátricos muchos de los pacientes deambulan por el centro en pijama, algo que de alguna forma los identifica y eso nos llevó también a ponernos este tipo de prenda, que es como nuestra camiseta. Tampoco somos muy roqueros como para andar con camperas de cuero y hacernos las estrellas del rock. El pijama nos une a nuestra propia locura, a nuestra sencillez y es muy cómodo para usarlo sobre el escenario, además nos hace horizontales y pares dentro del grupo, evitando que uno destaque sobre el otro. En realidad lo de usar el pijama nació de un concurso al que se apuntó la banda en sus inicios. En el último momento nos enteramos que iban a puntuar también el vestuario y al bajista, Pepe Céspedes, se le ocurrió lo de usar pijama. Tuvimos la suerte de ganar el certamen y, como agradecimiento, no nos sacamos nunca más los pijamas.

Ibiza es la segunda parada de su gira por España. Además de cumplirse 25 años de sus primer concierto en este país, ¿la intención es festejar las bodas de plata de su disco ‘Hijos del culo’?

Sí. Es que coinciden exactamente las dos cosas, porque en el año de lanzamiento de ‘Hijos del culo’, nuestro quinto disco, hicimos nuestra primera gira por España, así que aprovechamos. Son las bodas de plata, hay que ser agradecidos y celebrar, siempre es un buen momento para ello y venir a España a hacerlo es como el cóctel explosivo.

¿El repertorio se va a centrar entonces en el que es su quinto disco?

La columna vertebral será ‘Hijos del culo’ y sumaremos, más allá de un disco particular, las canciones que sabemos que la gente quiere escuchar. Hay muchos temas que están en el inconsciente colectivo de muchísimos amigos y amigas que nos siguen y que incluiremos. Además, escucharemos lo que pida el público. Después de tantos años y tantas canciones, es muy difícil elegir un repertorio fijo. Lo vamos variando para no repetirnos.

"El disco 'Hijos del culo' es nuestro disco preferido"

¿Qué ha significado para el grupo ‘Hijos del culo’?

Es nuestro disco preferido. Es el que, de alguna forma, nos afianzó artísticamente y nos encaminó un poco, dentro del caos que siempre manejó la banda. Si bien seguimos siendo un grupo ecléctico y caótico y la locura sigue siendo uno de nuestros condimentos, ‘Hijos del culo’ nos marcó la dirección a seguir.

El disco se lanzó poco antes de que estallara la crisis de 2001 en Argentina y muchos ven en sus letras un reflejo de la complicada situación que atravesaba el país...

Veníamos justamente de un disco muy fuerte, que fue ‘Libertinaje’, con mucho contenido social y donde se alzó extremadamente la voz y con ‘Hijos del culo’, dentro de ese contenido social, quisimos meter las historias de locuras inventadas o de nuestros amigos, la tristeza, los relatos de nuestras ciudades, pueblos y barrios y también contamos lo que nosotros estábamos viviendo como banda. Bersuit siempre se caracterizó por no estar en una sola línea de mensajes, nos gusta la mezcla, el no pertenecer solo a un género y creo que este disco es uno de los que más representa esto, porque puede llevarte de una canción muy fiestera a un tema que hace crítica social, ya no con nombre y apellidos, como podía pasar en ‘Libertinaje’.

¿Les han censurado muchas veces?

Te diría que una vez, justamente con ‘Libertinaje’, con el tema ‘Sr. Cobranza’. Pero con la censura lo único que se consigue es que la gente tenga más interés y eso es lo que pasó en nuestro caso. Cuando nos censuraron, el público quiso saber qué era lo que los gobernantes no querían que escuchasen y, sin querer, terminaron dándonos un gran empujón convirtiéndonos en una banda masiva en ese momento.

"La autocensura no nos gusta"

¿Se han autocensurado en alguna ocasión?

No, nosotros escribimos las canciones y viajamos por donde nos sentimos absolutamente libres. La autocensura no cabe en nuestro proyecto, no nos gusta. Autocensurarse, en la vida misma, nos parece parte de lo que está mal. Evidentemente, si algo sale es porque lo necesitas sacar fuera. Después, si a alguno le molesta, puede mirar para otro lado o dedicarse a escuchar otra cosa.

¿Les inspira Milei lo suficiente como para dedicarle una canción al estilo ‘Sr. Cobranza’?

Lamentablemente tenemos un presidente en Argentina que no inspira nada, lo único que me inspira es ganas de que se vaya lo antes posible. Y sí, hicimos una canción que está en nuestro último disco, ‘Cocoliche Life’, que hace referencia al tema y que salió antes de que fuera elegido, cuando ya se veía venir en nuestro país y en todo el mundo el avance de la ultraderecha y la derecha. Pero hay que correrlos de lado en importancia.

¿Qué quiere decir con eso, que no hay que prestar tanta atención a estos políticos?

En realidad sí hay que darle importancia a la política, ya lo decía Platón, «la consecuencia de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores individuos». Pero me refiero a que no hay que gastar tanta energía en seres que no se la merecen. Aunque como músicos, a veces, somos un poco la voz de los que no la pueden alzar y no pueden decir ciertas cosas. Esa gente se ve reflejadas en algunas de nuestras canciones y aprovechan ese lugar para gritar, para expresarse. Te recomiendo escuchar la canción ‘Víctimas’ o ‘Me la pego’.

¿Qué balance hacen de estas casi cuatro décadas de existencia?

El balance es súper positivo porque nos mantenemos unidos. Gracias a una terapia grupal que llevamos haciendo años, miramos el camino recorrido y decimos qué linda es la música y ver cómo la gente se emociona con nuestros temas y los hace suyos. Piensa que esto empieza como un juego para divertirse, para salir, para contar nuestras historias y, de repente, llega un momento en que podemos vivir de esto, disfrutarlo y ver cómo también otra gente que trabaja con nosotros hace del proyecto parte de su vida. El balance es hermoso, aunque haya que pagar el precio de no poder estar a veces con las personas que amas o no estar en momentos importantes para tu familia, tus hijos, o tus amigos porque estás de gira por el mundo.