Un asociación que ayuda a familias de niños con cáncer de Ibiza y Formentera pide más ayudas

"Es muy complicado conseguir financiación". Estas son las palabras de preocupación de la delegada en Eivissa y Formentera de la Asociación de familias de menores con cáncer de Balears (Aspanob), Mari Carmen Vargas, al hablar sobre la dificultad a la que se enfrenta su asociación para obtener recursos. Unos recursos destinados a pequeños que sufren algún tipo de cáncer.

Uno de los principales problemas para Aspanob es "la tardía, mala e insuficiente financiación procedente de fondos públicos". Vargas apunta que "las subvenciones cubren tan solo cerca del 30% del total de los gastos de la asociación". Este es el motivo por el que Aspanob "sobrevive básicamente gracias a la aportación de los socios y de lo recaudado en eventos béneficos".

En cuanto a los retos, una de las prioridades es conseguir captar a más empresas colaboradoras: "En Formentera no contamos a día de hoy con ningún patrocinador". A ello, hay que sumarle una mejor funcionalidad de la Administración pública: "Es un problema que los fondos públicos que debemos recibir se retrasen una y otra vez".

Los datos más recientes de Aspanob apuntan que en las Pitiüses la asociación ha atendido 12 casos de menores a los que se les diagnosticaron cáncer infantil. La delegada afirma que "tres se les ha dado de alta y el resto continúa en los pisos de acogida de la asociación", en Palma, donde se alojan las familias de Eivissa, Menorca o Formentera obligadas a permanecer en la capital mallorquina durante largos periodos debido a los tratamientos de los niños.

Sobre las cifras de cáncer infantil, Vargas indica que "la mala casualidad de padecer esta enfermedad no entiende de procedencias ni nada por el estilo": "Unos años les toca esta desgraciada lotería a unos y otros, a otros".