Agresión a dos médicos en el centro de salud de Sant Antoni

Dos médicos del centro de salud de Sant Antoni sufrieron, hace unos días, una agresión mientras desempeñaban su trabajo. A raíz de este caso, que no es el primero, el Sindicato Médico de Balears (Simebal) ha convocado para este viernes una concentración a las puertas del centro sanitario. Será las 13.30 horas y exigirán "justicia ante las agresiones a sanitarios".

Según afirma el sindicato, que hasta el día de la protesta prefiere no facilitar más información sobre el caso, el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, se sumará a la convocatoria saliendo a las puertas del Hospital Can Misses. Además, animan a todos los profesionales del área a secundar la protesta saliendo a las puertas de sus centros a la misma hora.

Agresiones en el centro de salud de Sant Antoni

Ésta no es la primera vez que se producen agresiones por parte de los pacientes en este centro de salud, a donde llegan, en un primer momento, muchos de los turistas que disfrutan de la noche de la localidad. En mayo de 2016, un turista británico entró en el centro y empezó a proferir insultos a los profesionales y a abrir todas las puertas que encontraba con una actitud violenta, sin hacer caso a los profesionales, del centro, que tuvieron que llamar a la policía. Mientras los agentes llegaban, ayudados por un familiar de un paciente, lo retuvieron. Uno de los médicos sufrió una lesión en la rodilla en el altercado con el hombre, que acabó detenido. Eso sí, fueron necesarios cuatro agentes y dos guardias civiles para paralizarlo.

Ese mismo año, en Nochevieja, un chico de 17 años que estaba borracho agredió a un celador. El menor, ibicenco, llegó acompañado de otros dos jóvenes y cuando el celador se disponía a trasladarlo a una camilla para atenderle «sin mediar palabra, la emprende a golpes con el celador, causándole lesiones», según se leía en la denuncia presentada. «No tenemos vigilantes, insistimos en que pongan más medios para garantizar nuestra seguridad», exigía el profesional agredido, al que el joven le rompió las gafas graduadas y un reloj.

Borrachos y droga caníbal

El 1 de junio de 2014 un hombre borracho y que, según explicaron después los sanitarios del centro, parecía haber tomado la droga 'caníbal' llegó al centro de salud en un estado «tremendamente agresivo». Incluso estando esposado y con varios policías manteniéndolo boca abajo sobre la camilla, se revolvió y, «con una mirada que ponía los pelos de punta», trató de abalanzarse sobre la enfermera. «La Policía le tiró al suelo y entonces mordió a un agente en la mano, aunque por fortuna llevaba los guantes puestos y solo le provocó un hematoma», relataba la enfermera que presenció estos hechos. «Tuvieron que pedir refuerzos por radio y al final había ocho agentes de la Policía Local», continuaba la misma enfermera, para quien la noche de sustos aún no había acabado, ya que unas horas después llegaron «otros dos». «Cuando iba a curarle me asestó un manotazo y empezó a gritar que no le curara. Estaba superagresivo. Se fue con la herida abierta», añadió esta profesional, asustada porque sólo era el inicio de la temporada.

En julio de 2010 un hombre fue condenado a un año de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza por empujar contra una vitrina a la enfermera del centro de salud de Sant Antoni que le estaba haciendo una cura. El hombre arrojó a la enfermera contra una estantería en una agresión que no continuó porque otro enfermero que se encontraba en la sala le detuvo.

Insultos y un escupitajo

En diciembre de 2008 el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza condenó a dos años y medio de prisión a un hombre que intentó agredir en su consulta a una médico de familia del centro de salud de Sant Antoni. Curiosamente, en aquel caso declaró como testigo el actual gerente del Área de Salud pitiusa, que entonces era inspector del Ib-Salut. El hombre exigía que le dieran una baja y, al negarse a ello la médica que la atendía, intentó agredirla y la amenazó. «Sé dónde vives y no te comerás las uvas», le dijo, según explicó en el juicio.

Más recientemente, el 5 de noviembre de 2019, una médico de este mismo centro de salud denunció haber sufrido insultos racistas después de hacerle una receta electrónica a una paciente y explicarle que no se la daba en papel porque ya estaba todo metido en su tarjeta sanitaria. Acto seguido, «comenzó a insultarla diciéndole: ‘Vete a tu país, negra de mierda, inútil, ¿qué haces aquí?’». Los improperios fueron acompañados por un escupitajo.