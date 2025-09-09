Vivienda en Ibiza: 1.000 euros por un estudio de 30 metros con la cocina en la calle

"Un apartamento con baño y cocina privados". Así se anuncia en el portal inmobiliario Idealista una vivienda en alquiler de apenas 30 metros cuadrados ubicada en Santa Eulària. El anuncio señala además que el estudio cuenta con entrada independiente. El precio de la vivienda es de 1.000 euros al mes.

Puede parecer razonable teniendo en cuenta los precios que se mueven en la isla, pero no la realidad es otra. Al mirar las fotografías que acompañan la publicación se ve cómo lo que se alquila es una habitación. La puerta de entrada da acceso directo al dormitorio, en el que hay una cama doble y un perchero para colgar la ropa (nada de armarios). Tras la percha, el baño. Sin puertas ni paredes de separación, tan solo una mampara.

La cocina privada está en el exterior. Un pequeño techado y una cortinilla de mimbre cubren un hornillo portátil, un grifo con un cuenco de arcilla a modo de fregadero y una mesita.

Cocina en el exterior / Idealista

El anuncio apunta que se trata de una vivienda "ideal para parejas".