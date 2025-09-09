Política
Vicent Marí, "desaparecido": el PSOE acusa al Consell de Ibiza de parálisis política
Vicent Roselló denuncia una mala gestión por parte del presidente insular ante la crisis de vivienda, el colapso territorial y un modelo turístico orientado al lujo y la fiesta
Redaccion digital
El secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, ha denunciado en una nota de prensa que la isla comienza el curso político con "una parálisis total y absoluta" y con un presidente insular, Vicent Marí (PP), "desaparecido" ante los principales problemas de Ibiza.
Roselló critica el modelo turístico "basado en el lujo, la fiesta y el descontrol en un verano trágico en cuanto a sucesos relacionados con el turismo de excesos", y alerta de que las nuevas leyes de PP y Vox "sobreexplotarán aún más la isla".
Según el socialista, este camino perjudica los sectores tradicionales y solo beneficia a unos pocos negocios. Además, ha señalado problemas en el encarecimiento de la vivienda, el chabolismo, la falta de agua y la deficiente gestión de residuos, junto a "unos municipios cada vez más sucios y una tasa de basuras cada vez más altas" que lo suma a una parálisis de inversiones en carreteras, transporte público e infraestructuras.
Así mismo, el secretario general ha criticado la forma de hacer política del Partido Popular d'Eivissa: "El PP da la espalda a los problemas de la ciudadanía y solo se preocupa en utilizar las instituciones de nuestra isla para hacer oposición al Gobierno de España con los mismos argumentos que Vox, como es la utilización del drama migratorio y de los menores. PP y Vox cada día se parecen más, y es muy negativo y muy peligroso para nuestras islas y nuestro país".
En cuanto al turismo, Vicent Roselló ha defendido un cambio del modelo que el PP se niegra a abordar, a pesar de que Vicent Marí ha invertido 50 millones de euros en promoción turística desde el 2019.
Ante este escenario, el PSOE de Ibiza fija como prioridades el acceso a la vivienda, la protección del territorio y un modelo turístico sostenible y de calidad.
- El dueño de la barca robada por siete menores para llegar a Ibiza pide ayuda para recuperarla
- Un todoterreno atropella a tres chicas que caminaban por la acera en es Pouet
- Detenido el conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany
- Muere una de las jóvenes atropelladas por un todoterreno en la bahía de Portmany
- Las imágenes de los momentos posteriores al atropello de tres peatones en Sant Antoni
- El atropello mortal de la bahía de Portmany, a vista de dron
- La Aemet activa la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en Ibiza y Formentera
- El conductor del atropello mortal en la bahía de Portmany había consumido gas de la risa